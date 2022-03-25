Дивіться відео, як грузини зачищають Місто-герой Ірпінь від окупантів

В Ірпені грузинські бійці Інтернаціонального легіону проводять зачистки від ворогів, перевіряючи вулиці та будівлі на присутність там ворога.

Також українсько-ромський єврей з Одеси закликав свої братів ромалів приєднуватися до захисту України . Воїн - гранатометник Національної гвардії.

Зокрема, чеченці, бійці Міжнародного миротворчого батальйону імені Шейха Мансура, беруть участь в бойових діях під Києвом.

Інтернаціональний легіон територіальної оборони України - військова частина, у якій служать військові добровольці - громадяни інших країн. Створена Урядом України за ініціативою Президента Володимира Зеленського створена 27 лютого, для боротьби з вторгненням Росії в Україну.

Що відомо про інтернаціональні легіони

24 лютого Володимир Зеленський присвоїв Ірпеню, а також Бучі, Миколаєву та Охтирці звання Міст-героїв.

На кадрах видно, що бійці перебувають в зруйнованому ворогом стеліті Києва - місті Ірпінь, який став одним з каменем спотикання окупантів, проте був розгромлений.

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