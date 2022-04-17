ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Військові в Україні святкують Песах: яскраві фото і відео

Новость на русском →
Неділя 17 квітня 2022 20:00
Військові в Україні святкують Песах: яскраві фото і відео Військові святкують Песах (фото: Олександр Борисов)
Автор: Дмитрий Войналович

Єврейські солдати, які в тому числі у лавах Збройних сил України воюють проти російського загарбника, святкують Песах - велике юдейське свято на згадку про Вихід з Єгипту, яке відзначається протягом 8 днів (цього року - з 15 по 23 квітня).

Як відбувається святкування - дивіться і читайте у нашому матеріалі нижче.

Як святкують Песах українські військові

Волонтери та активісти напередодні свята передали сотням воїнів, які боронять Україну в різних куточках, мацу, вино, хагадот та речі першої необхідності.

Оскільки деякі військові перебувають у складних зонах бойових дій та не мають можливості зібратися, вони отримали святкові подарунки.

А для тих, хто може зібратися разом, на одній із військових баз відбувся Пасхальний седер для єврейських солдатів з єврейських громад та тих, хто вперше зустрінеться з організацією свята.

Рабін Гілель Коен, який цим опікувався, привітав солдатів та побажав повернутися додому з великою перемогою.

Військові в Україні святкують Песах: яскраві фото і відео

Військові святкують Песах (фото: Олександр Борисов)

Командир української бази був дуже схвильований і подякував єврейському військовому медику, фельдшеру Спілки рятувальників України Майклу Йоні Гершевському, а також подякував рятувальникам за передачу автомобіля швидкої допомоги, який обслуговуватиме десятки тисяч громадян і воїнів області.

В свою чергу солдат Яша Крамінський від імені воїнів зізнався, що важко святкувати Песах далеко від дому в умовах війни, але разом з тим висловив впевненість "у хорошій перемозі над злом, як у Виході з Єгипту".

Військові в Україні святкують Песах: яскраві фото і відеоВійськові в Україні святкують Песах: яскраві фото і відео

Військові святкують Песах (фото: Олександр Борисов)

Дивіться також відео героїчної роботи медиків під залповим вогнем у Харкові.

Також раніше ми писали, що лідер гурту O.Torvald Женя Галич вступив до лав ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку