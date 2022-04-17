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Смотрите невероятное видео флейтистов со всего мира: сыграли народные песни и поддержали Украину

Флейтисты со всего мира записали невероятное видео в поддержку Украины (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Флейтисты со всего мира записали украинские песни в поддержку Украины. Проект был создан композитором Юджином Магалифом и называется "Мировые флейтисты против войны и агрессии".

Детали рассказали в "Голосе Америки".

В художественном проекте в поддержку Украины выступили 32 флейтиста из 23 стран мира. Этот проект создал белорусско-американский композитор Юджин (Евгений) Магалиф.

Проект называется "Украинское попурри", в котором звучит музыка на песни "Ніч яка місячна", "Ой, дівчино, шумить гай", "Чорнії брови, карії очі". А общая мелодия – знаменитая рождественская народная песня – "Щедрик".

"У меня было такое состояние депрессии. И ничего не хотелось делать, ничего не хотелось сочинять. И вдруг, примерно 10 дней назад мне позвонил мой немецкий друг флейтист, профессор из Кельна Ульрих Доплер. Он известный человек в мире музыки, потому что, во-первых, он сам прекрасный флейтист, а во-вторых, он единственный прямой потомок знаменитых артистов и композиторов братьев Доплеров, которые, кстати, родились во Львове в 19 веке.

И вот он себя чувствует причастным каким-то образом ко Львову, к украинской культуре: "Евгений, а не хочешь ли ты сочинить пьесу для флейтистов на темы украинских народных песен?" И меня эта идея вдохновила", - рассказал Магалиф.

В попурри прозвучало три партии флейт, каждая которой распределена между участниками. Запись провели дистанционно и собрали в одно красивое видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что группа Pink Floyd собралась впервые за 27 лет, чтобы спеть с лидером Бумбокс Андреем Хлывнюком.

А также рассказывали о том, что на стадионе в Италии от песни украинки 40 тысяч человек не сдержали слезы.

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