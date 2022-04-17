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Дивіться неймовірне відео флейтистів з усього світу: зіграли народні пісні і підтримали Україну

Флейтисти з усього світу записали неймовірне відео на підтримку України (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Флейтисти з усього світу записали українські пісні на підтримку України. Проєкт був створений композитором Юджином Магаліфом і називається"світові флейтисти проти війни та агресії".

Деталі розповіли в "Голосі Америки".

У мистецькому проєкті на підтримку України виступили 32 флейтисти з 23 країн світу. Цей проєкт створив білорусько-американський композитор Юджин (Євген) Магаліф.

Проєкт називається "Українське попурі", в якому звучить музика на пісні "Ніч яка місячна", "Ой, дівчино, шумить гай", "Чорнії брови, карії очі". А загальна мелодія - знаменита Різдвяна народна пісня - "Щедрик".

"У мене був такий стан депресії. І нічого не хотілося робити, нічого не хотілося складати. І раптом, приблизно 10 днів тому мені подзвонив мій німецький друг флейтист, професор з Кельна Ульріх Доплер. Він відома людина у світі музики, тому що, по-перше, він сам прекрасний флейтист, а по-друге, він єдиний прямий нащадок знаменитих артистів і композиторів братів Доплерів, які, ДО РЕЧІ, народилися у Львові в 19 столітті.

І ось він себе почуває причетним якимось чином до Львова, до української культури: "Євген, а чи не хочеш ти скласти п'єсу для флейтистів на теми українських народних пісень?"І мене ця ідея надихнула", - розповів Магаліф.

У попурі прозвучало три партії флейт, кожна з яких розподілена між учасниками. Запис провели Дистанційно і зібрали в одне красиве відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що група Pink Floyd зібралася вперше за 27 років, щоб заспівати з лідером Бумбокс Андрієм Хливнюком.

А також розповідали про те, що на стадіоні в Італії від пісні Українки 40 тисяч людей не стримали сльози.

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