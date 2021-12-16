Не смогли бы вытерпеть такую боль: что нужно знать мужчинам о партнерских родах

Почему Решетник пошел на партнерские роды

По словам популярного телеведущего, это было обоюдное решение.

"Хотя я считаю, что в этом вопросе инициатива должна исходить от женщины. Моя Кристинка сказала, что хочет, чтобы я был рядом", - рассказал Григорий.

Всем мужчинам он советует присутствовать, ведь "когда ребенка сначала дают тебе - это незабываемые ощущения".

"Ты со слезами на глазах встречаешь своего малыша", - отметил ведущий.

Решетник признается: эмоционально к родам невозможно подготовиться.

"Поэтому я понимаю мужчин, которые теряют сознание, которых выносят из родовой палаты, потому что это очень ответственно для отцов", - сказал он.

Григорий Решетник с младшим сыном и женой (фото: Instagram @grisha_reshetnik)

В чем плюсы партнерских родов

Решетник считает, что парные роды объединяют семью, вызывают у партнеров еще большее уважение друг к другу.

Поэтому он призывает мужчин решаться на них.

"Есть очень много выдумок, стереотипов (от тех людей, у которых, видимо, нет детей), что исчезнет сексуальное желание и прочее. Но учитывая количество моих детей, могу сказать, что ничего не исчезает", - сказал Григорий.

"Я считаю, что мужчина не способен родить ребенка, мы не смогли бы вытерпеть такую боль, пережить такие эмоции, у нас бы разорвался мозг от всего происходящего", - добавил он.

Григорий Решетник с семьей (фото: Instagram @grisha_reshetnik)

Поэтому если позволяет эмоциональное состояние, а будущая мама хочет, то звездный ведущий советует партнерские роды, чтобы поддержать жену.