Не змогли б витерпіти такий біль: що потрібно знати чоловікам про партнерські пологи

Чому Решетник пішов на партнерські пологи

За словами популярного телеведучого, це було спільне рішення.

"Хоча я вважаю, що в цьому питанні ініціатива повинна виходити від жінки. Моя Христинка сказала, що хоче, щоб я був поруч", - розповів Григорій.

Всім чоловікам він радить бути присутнім, адже "коли дитину спочатку дають тобі - це незабутні відчуття".

"Ти зі сльозами на очах зустрічаєш свого малюка", - зазначив ведучий.

Решетник зізнається: емоційно до пологів неможливо підготуватися.

"Тому я розумію чоловіків, які втрачають свідомість, яких виносять з родової палати, тому що це дуже відповідально для батьків", - сказав він.

Григорій Решетник з молодшим сином і дружиною (фото: Instagram @grisha_reshetnik)

У чому плюси партнерських пологів

Решетник вважає, що парні пологи об'єднують сім'ю, викликають у партнерів ще більшу повагу один до одного.

Тому він закликає чоловіків зважуватися на них.

"Є дуже багато вигадок, стереотипів (від тих людей, у яких, мабуть, немає дітей), що зникне сексуальне бажання та інше. Але враховуючи кількість моїх дітей, можу сказати, що нічого не зникає", - сказав Григорій.

"Я вважаю, що чоловік не здатний народити дитину, ми не змогли б витерпіти такий біль, пережити такі емоції, у нас би розірвався мозок від усього, що відбувається", - додав він.

Григорій Решетник з сім'єю (фото: Instagram @grisha_reshetnik)

Тому якщо дозволяє емоційний стан, а майбутня мама хоче, то зірковий ведучий радить партнерські пологи, щоб підтримати дружину.