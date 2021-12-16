Не смогли бы вытерпеть такую боль: что нужно знать мужчинам о партнерских родах

Многие украинские знаменитости сознательно решали идти с женой на партнерские роды. Среди них, например, Сергей Притула, Григорий Решетник и другие. Последний, кстати, вместе с женой Кристиной воспитывает трех сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. И во время рождения всех своих мальчиков он присутствовал.

Об этом Решетник сам рассказал за кулисами съемок шоу "Хто зверху?", пишет сайт "Нового канала".

Почему Решетник пошел на партнерские роды

По словам популярного телеведущего, это было обоюдное решение.

"Хотя я считаю, что в этом вопросе инициатива должна исходить от женщины. Моя Кристинка сказала, что хочет, чтобы я был рядом", - рассказал Григорий.

Всем мужчинам он советует присутствовать, ведь "когда ребенка сначала дают тебе - это незабываемые ощущения".

"Ты со слезами на глазах встречаешь своего малыша", - отметил ведущий.

Решетник признается: эмоционально к родам невозможно подготовиться.

"Поэтому я понимаю мужчин, которые теряют сознание, которых выносят из родовой палаты, потому что это очень ответственно для отцов", - сказал он.

Григорий Решетник с младшим сыном и женой (фото: Instagram @grisha_reshetnik)

В чем плюсы партнерских родов

Решетник считает, что парные роды объединяют семью, вызывают у партнеров еще большее уважение друг к другу.

Поэтому он призывает мужчин решаться на них.

"Есть очень много выдумок, стереотипов (от тех людей, у которых, видимо, нет детей), что исчезнет сексуальное желание и прочее. Но учитывая количество моих детей, могу сказать, что ничего не исчезает", - сказал Григорий.

"Я считаю, что мужчина не способен родить ребенка, мы не смогли бы вытерпеть такую боль, пережить такие эмоции, у нас бы разорвался мозг от всего происходящего", - добавил он.

Григорий Решетник с семьей (фото: Instagram @grisha_reshetnik)

Поэтому если позволяет эмоциональное состояние, а будущая мама хочет, то звездный ведущий советует партнерские роды, чтобы поддержать жену.