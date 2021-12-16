Не змогли б витерпіти такий біль: що потрібно знати чоловікам про партнерські пологи

Багато українських знаменитостей свідомо вирішували йти з дружиною на партнерські пологи. Серед них, наприклад, Сергій Притула, Григорій Решетник та інші. Останній, до речі, разом з дружиною Христиною виховує трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. І під час народження всіх своїх хлопчиків він був присутній.

Про це Решетник сам розповів за лаштунками зйомок шоу "Хто зверху?", пише сайт "Нового каналу".

Чому Решетник пішов на партнерські пологи

За словами популярного телеведучого, це було спільне рішення.

"Хоча я вважаю, що в цьому питанні ініціатива повинна виходити від жінки. Моя Христинка сказала, що хоче, щоб я був поруч", - розповів Григорій.

Всім чоловікам він радить бути присутнім, адже "коли дитину спочатку дають тобі - це незабутні відчуття".

"Ти зі сльозами на очах зустрічаєш свого малюка", - зазначив ведучий.

Решетник зізнається: емоційно до пологів неможливо підготуватися.

"Тому я розумію чоловіків, які втрачають свідомість, яких виносять з родової палати, тому що це дуже відповідально для батьків", - сказав він.

Григорій Решетник з молодшим сином і дружиною (фото: Instagram @grisha_reshetnik)

У чому плюси партнерських пологів

Решетник вважає, що парні пологи об'єднують сім'ю, викликають у партнерів ще більшу повагу один до одного.

Тому він закликає чоловіків зважуватися на них.

"Є дуже багато вигадок, стереотипів (від тих людей, у яких, мабуть, немає дітей), що зникне сексуальне бажання та інше. Але враховуючи кількість моїх дітей, можу сказати, що нічого не зникає", - сказав Григорій.

"Я вважаю, що чоловік не здатний народити дитину, ми не змогли б витерпіти такий біль, пережити такі емоції, у нас би розірвався мозок від усього, що відбувається", - додав він.

Григорій Решетник з сім'єю (фото: Instagram @grisha_reshetnik)

Тому якщо дозволяє емоційний стан, а майбутня мама хоче, то зірковий ведучий радить партнерські пологи, щоб підтримати дружину.