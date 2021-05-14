Не смогли идти дальше: украинец стал свидетелем гибели двух альпинистов на Эвересте

На Эвересте погибли два альпиниста

13 мая СМИ облетела новость о том, что на Эвересте погибли два альпиниста. 40-летний альпинист из Швейцарии Абдул Варайх умер у вершины горы от истощения организма. А 55-летний американец Пувей Лю добрался до участка под названием Ступень Хиллари и там скончался от снежной слепоты и истощения.

Как сообщил Дмитрий Семеренко, альпинисты погибли не во время восхождения, а уже при спуске.

"Вчера (13 мая) было очень ветрено, холодно. Мне пришлось спуститься во второй лагерь и там я узнал о гибели двух человек. Это были американец и швейцарец. Они погибли не при восхождении, а при спуске", - рассказал украинский альпинист.

Горы в Непале усеяны трупами альпинистов

Он отметил, что непальские горы усеяны трупами, но для покорителей вершин это уже обычное дело и они относятся к смерти философски.

"У восходителей есть главная цель – подняться. Но это только половина пути. Спускаться – не менее сложно. Я поднимался в третий лагерь как раз в тот момент, когда спускали тело погибшего американца. Но, понимаете, горы – это всегда опасность. Когда я в 2018 поднимался на гору, мой гид остался на высоте 8 600 метров. Он сел и сказал, что дальше не пойдет. Вот так происходит смерть. И в случае с американцем и швейцарцем, думаю, так и было. Они просто не смогли идти дальше. Остановились и остались умирать", - добавил Семеренко.

Погибших альпинистов часто хоронят у вершин

По словам альпиниста, горы становятся могилой для многих туристов и часто их тела даже не эвакуируют с гор и снег становится для них последним пристанищем.

"Многих хоронят прямо здесь. Ты поднимаешься на Эверест и видишь людей, которые погибли. Они лежат вдоль маршрута, буквально в метре от тебя. Есть высота, которую называют зоной смерти – начинается с 8 300 метров. И там реально лежат трупы. Их окутывают в национальный флаг и спускают с горы... Не назад в цивилизацию, а вот так – просто", - рассказал украинец.

Он добавил, что тела не забирают часто из-за того, что эвакуация стоит очень дорого.

"Все упирается в деньги. Снять их очень дорого, поэтому они там и остаются. В 2018 году снять с гор один труп стоило около 5 тысяч долларов. К этому нужно быть готовым, когда ты идешь в горы. Там рассчитывать ты можешь только на себя", - резюмировал Семеренко.