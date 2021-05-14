Не змогли йти далі: українець став свідком загибелі двох альпіністів на Евересті

На Евересті загинули два альпіністи

13 травня ЗМІ облетіла новина про те, що на Евересті загинули два альпіністи. 40-річний альпініст зі Швейцарії Абдул Варайх помер біля вершини гори від виснаження організму. А 55-річний американець Пувей Лю дістався до ділянки під назвою щабель Хілларі й там помер від снігової сліпоти та виснаження.

Як повідомив Дмитро Семеренко, альпіністи загинули не під час сходження, а вже при спуску.

"Вчора (13 травня) було дуже вітряно, холодно. Мені довелося спуститися в другий табір і там я дізнався про загибель двох людей. Це були американець і швейцарець. Вони загинули не при сходженні, а при спуску", - розповів український альпініст.

Гори в Непалі усіяні трупами альпіністів

Він зазначив, що непальські гори усіяні трупами, але для підкорювачів вершин це вже звичайна справа і вони ставляться до смерті філософськи.

"У східців є головна мета - піднятися. Але це тільки половина шляху. Спускатися - не менш складно. Я піднімався в третій табір якраз в той момент, коли спускали тіло загиблого американця. Але, розумієте, гори - це завжди небезпека. Коли я у 2018 піднімався на гору, мій гід залишився на висоті 8 600 метрів. Він сів і сказав, що далі не піде. Ось так відбувається смерть. І у випадку з американцем і швейцарцем, думаю, так і було. Вони просто не змогли йти далі. Зупинилися і залишилися вмирати", - додав Семеренко.

Загиблих альпіністів часто ховають біля вершин

За словами альпініста, гори стають могилою для багатьох туристів і часто їх тіла навіть не евакуюють з гір і сніг стає для них останнім притулком.

"Багатьох ховають прямо тут. Ти піднімаєшся на Еверест і бачиш людей, які загинули. Вони лежать уздовж маршруту, буквально в метрі від тебе. Є висота, яку називають зоною смерті - починається з 8 300 метрів. І там реально лежать трупи. Їх огортають в національний прапор і спускають з гори... Не назад в цивілізацію, а ось так – просто", - розповів українець.

Він додав, що тіла не забирають часто через те, що евакуація коштує дуже дорого.

"Все впирається в гроші. Зняти їх дуже дорого, тому вони там і залишаються. У 2018 році зняти з гір один труп коштувало близько 5 тисяч доларів. До цього потрібно бути готовим, коли ти йдеш в гори. Там розраховувати ти можеш тільки на себе", - резюмував Семеренко.