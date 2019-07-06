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Не смог приспособиться к жизни: ветеран АТО совершил самоубийство на Волыни

STYLERЖизнь    06.07.2019 - 12:25
Не смог приспособиться к жизни: ветеран АТО совершил самоубийство на Волыни
Ветеран АТО совершил самоубийство на Волыни (фото: РБК-Украина)

Участнику АТО было всего 25 лет

5 июля в селе Крупа (Волынская область) 25-летний участник АТО на Донбассе Вадим Гримайло покончил жизнь самоубийством. Об этом рассказала Елена Зверева на своей странице в социальной сети Facebook.

"Страшная весть! Воин АТО покончил с жизнью, 25 лет, умел выживать, но не научился с этим жить. Извини, что не спасли", - сообщила она.

Не смог приспособиться к жизни: ветеран АТО совершил самоубийство на ВолыниВетеран АТО совершил самоубийство на Волыни (фото: facebook.com/lenchalutsk)

Также женщина отметила, что парня несколько раз забирали ГБР (Группы быстрого реагирования), однако в этот раз спасти жизнь парню не удалось. Отмечается, что погибший Вадим Гримайло нес службу в рядах 51 ОМБр пять лет назад.

Комментаторы винят во всем общество, которое не предоставляет поддержку нуждающимся людям:

  • Обидно. Но не все после ужасов войны могут приспособиться к жизни в обществе. И виновато, в основном, - то же общество.
  • Вот так, к сожалению, к большому сожалению, случается часто... когда нет понимания и моральной поддержки.

Не смог приспособиться к жизни: ветеран АТО совершил самоубийство на Волыни

Ветеран АТО совершил самоубийство на Волыни (фото: facebook.com/lenchalutsk)

Ранее мы рассказали трогательную историю героев из Мариуполя.

Также сообщалось, что сеть растрогала история майора Андрея Ткачука – это один из немногих Героев Украины, которые получили "Золотую Звезду", защищая свою  родину. 

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