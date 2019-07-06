ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не зміг пристосуватися до життя: ветеран АТО вчинив самогубство на Волині

STYLERЖиття    06.07.2019 - 12:25
Не зміг пристосуватися до життя: ветеран АТО вчинив самогубство на Волині
Ветеран АТО вчинив самогубство на Волині (фото: РБК-Україна)

Учаснику АТО було всього 25 років

5 липня в селі Крупа (Волинська область) 25-річний учасник АТО на Донбасі Вадим Гримайло покінчив життя самогубством. Про це розповіла Олена Звєрєва на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Страшна звістка! Воїн АТО покінчив з життям, 25 років, вмів виживати, але не навчився з цим жити. Вибач, що не врятували", - повідомила вона.

Не зміг пристосуватися до життя: ветеран АТО вчинив самогубство на ВолиніВетеран АТО вчинив самогубство на Волині (фото: facebook.com/lenchalutsk)

Також жінка зазначила, що хлопця кілька разів забирали ГШР (Групи швидкого реагування), однак у цей раз врятувати життя чоловіка не вдалося. Відзначається, що загиблий Вадим Гримайло ніс службу у 51 ОМБр п'ять років тому.

Коментатори звинувачують у всьому суспільство, яке не надає підтримку нужденним людям:

  • Прикро. Але не всі після жахів війни можуть пристосуватися до життя в суспільстві. І винне, в основному, те ж саме суспільство.
  • Ось так, на жаль, на превеликий жаль, трапляється часто... коли немає розуміння і моральної підтримки.

Не зміг пристосуватися до життя: ветеран АТО вчинив самогубство на Волині

Ветеран АТО вчинив самогубство на Волині (фото: facebook.com/lenchalutsk)

Раніше ми розповідали зворушливу історію героїв із Маріуполя.

Також повідомлялося, що мережу зворушила історія майора Андрія Ткачука – це один з небагатьох Героїв України, які отримали "Золоту Зірку", захищаючи свою батьківщину.

Наші десантники охоронятимуть нас з небес: на Донбасі загинув український герой (фото) Красиві попадання: "Азов" знищив позицію бойовиків на Донбасі (відео)
Новини України Новини АТО
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся