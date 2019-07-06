Не зміг пристосуватися до життя: ветеран АТО вчинив самогубство на Волині

Ветеран АТО вчинив самогубство на Волині (фото: РБК-Україна)

Учаснику АТО було всього 25 років

5 липня в селі Крупа (Волинська область) 25-річний учасник АТО на Донбасі Вадим Гримайло покінчив життя самогубством. Про це розповіла Олена Звєрєва на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Страшна звістка! Воїн АТО покінчив з життям, 25 років, вмів виживати, але не навчився з цим жити. Вибач, що не врятували", - повідомила вона.

Ветеран АТО вчинив самогубство на Волині (фото: facebook.com/lenchalutsk)

Також жінка зазначила, що хлопця кілька разів забирали ГШР (Групи швидкого реагування), однак у цей раз врятувати життя чоловіка не вдалося. Відзначається, що загиблий Вадим Гримайло ніс службу у 51 ОМБр п'ять років тому.

Коментатори звинувачують у всьому суспільство, яке не надає підтримку нужденним людям:

Прикро. Але не всі після жахів війни можуть пристосуватися до життя в суспільстві. І винне, в основному, те ж саме суспільство.

Ось так, на жаль, на превеликий жаль, трапляється часто... коли немає розуміння і моральної підтримки.

Ветеран АТО вчинив самогубство на Волині (фото: facebook.com/lenchalutsk)

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