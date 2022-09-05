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Смог в Киеве вывел город в лидеры городов мира с самым грязным воздухом: кто еще в списке

Фото: Киев 5 сентября стал городом с самым грязным воздухом (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Киев 5 сентября стал городом с самым грязным воздухом в мире. Причиной всему стали горящие торфяники на севере Киевской области. В столице образовался смог, а из-за него невыносимый запах гари.

Так, Киев оказался на первом месте мирового рейтинга загрязненности воздуха.

Киев возглавил рейтинг

Небезопасное превышение нормы наблюдается по всему Киеву, ситуация с каждым часом только ухудшается. Концентрация PM2.5 в стороне столицы сейчас в 25.2 раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

Так, после украинской столицы на втором месте стоит Богота (Колумбия), а на третьем Джакарата (Индонезия).

Отметим, что КМДА сообщают, что смог в Киеве продлится до среды, 7 сентября. Сейчас пожарные делают все возможное для тушения торфяников.

Старайтесь в эти дни не выходить на улицу и закрывайте плотно окна.

Киев на первом месте по грязному воздуху (iqair.com)

Какие города сейчас самые чистые

По рейтингу сайта IQAir, городами с самым чистым воздухом оказались - Сиэтл (США, Пномпень (Камбоджа), Шанхай (Китай), Брюссель (Бельгия).Самые чистые города ((iqair.com)

Как мы ранее писали, чем опасен смог для людей и как уберечься от "дыма".

Также читайте, что синоптики предупредили о погоде в сентябре.

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Киевсмог