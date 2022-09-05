Смог в Киеве вывел город в лидеры городов мира с самым грязным воздухом: кто еще в списке

Киев возглавил рейтинг

Небезопасное превышение нормы наблюдается по всему Киеву, ситуация с каждым часом только ухудшается. Концентрация PM2.5 в стороне столицы сейчас в 25.2 раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

Так, после украинской столицы на втором месте стоит Богота (Колумбия), а на третьем Джакарата (Индонезия).

Отметим, что КМДА сообщают, что смог в Киеве продлится до среды, 7 сентября. Сейчас пожарные делают все возможное для тушения торфяников.

Старайтесь в эти дни не выходить на улицу и закрывайте плотно окна.

Киев на первом месте по грязному воздуху (iqair.com)

Какие города сейчас самые чистые

По рейтингу сайта IQAir, городами с самым чистым воздухом оказались - Сиэтл (США, Пномпень (Камбоджа), Шанхай (Китай), Брюссель (Бельгия). Самые чистые города ((iqair.com)