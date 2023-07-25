Сміття може викликати діабет та проблеми з серцем. Ось як знизити негативний вплив

Як сміття шкодить людям

Звалища - причина поширення інфекцій, зниження імунітету, підвищення ризику появи респіраторних та ракових захворювань.

Експерти кажуть, що відбувається такий постійний процес: звалища гниють - утворюється газ метан - пожежа - вихід токсичних речовин у повітря - виникнення хвороб.

Важливо знати, що звалища викликають захворювання репродуктивної системи, діабет, серцево-судинні захворювання та підвищується ризик раку.

Окрім того, це найкраще місце для комах і гризунів, які переносять інфекції - лептоспіроз, сальмонельоз чи енцефаліт.

У Африці та Азії на звалищах розмножуються комарі, що переносять малярію.

Зокрема, люди часто люди викидають батарейки, ртутні лампи й термометри, електронні гаджети та хімічні добрива. Такі речі потрапляють на звалище і далі через повітря та воду важкі метали і токсини потрапляють до людей.

Небезпечні речовини потрапляють до людей через їжу. Наприклад, овочі, що вирощували на забруднених ґрунтах накопичують токсини.

Робітники сміттєзвалищ ризикують здоров'ям та життям: мають подразнення шкіри, інфекції крові та репродуктивні патології.

Як зменшити негативний вплив сміття

Варто шукати пункти приймання та сортувальні станції у своєму місті та здавати пакування на перероблювання.

Також потрібно здавати небезпечні речовини на утилізацію. Або ж можна зберігати у захищеному місці, поки не знайдеться екологічне рішення для утилізації.

Важливо також скорочувати, де це можливо, споживання продуктів у пакуванні.

До того ж потрібно ретельно обирати пакування, а саме щоб вони були придатні для перероблювання.