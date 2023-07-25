Мусор может вызвать диабет и проблемы с сердцем. Вот как снизить негативное влияние

Как мусор вредит людям

Свалки - причина распространения инфекций, снижение иммунитета, повышение риска появления респираторных и раковых заболеваний.

Эксперты говорят, что происходит такой постоянный процесс: свалки гниют - образуется газ метан - пожар - выход токсичных веществ в атмосферу - возникновение болезней.

Важно знать, что свалки вызывают заболевания репродуктивной системы, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и повышается риск рака.

Кроме того, это лучшее место для насекомых и грызунов, которые переносят инфекции - лептоспироз, сальмонеллез или энцефалит.

В Африке и Азии на свалках размножаются комары, переносящие малярию.

В частности, люди часто выбрасывают батарейки, ртутные лампы и термометры, электронные гаджеты и химические удобрения. Такие вещи попадают на свалку и дальше через воздух и воду тяжелые металлы и токсины попадают к людям.

Опасные вещества попадают к людям через еду. Например, овощи, которые выращивали на загрязненных почвах накапливают токсины.

Рабочие мусорных свалок рискуют здоровьем и жизнью: имеют раздражение кожи, инфекции крови и репродуктивные патологии.

Как уменьшить негативное влияние мусора

Следует искать пункты приемки и сортировочные станции в своем городе и сдавать упаковки на переработку.

Также нужно сдавать опасные вещества на утилизацию. Или же можно хранить в защищенном месте, пока не найдется экологическое решение для утилизации.

Важно также сокращать, где это возможно, потребление продуктов в упаковке.

К тому же нужно тщательно выбирать упаковку, а именно чтобы они были пригодны для переработки.