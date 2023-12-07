Смішно аж до сліз: 5 розривних комедій, які змусять вас забути про смуток

Часом буває так, що смуток та нудьга надовго псують настрій. Але є "пігулка" від негативу - позитивні та розривні комедії, завдяки яким ви точно будете сміятися до сліз.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам 5 смішних та веселих фільмів, які ви можете подивитися для боротьби зі смутком.
Комедія, у якій знявся Джеймс Франко, розповідає про дівчину, яка зустріла хлопця своєї мрії. Але її батько дуже проти її стосунків. Тому вона намагається познайомити тата з коханим, що закінчується дуже кумедно.
Фільм з Емі Шумер розповідає про дівчину, яка не була впевнена у собі, поки не вдарилася головою. Раптово вона починає відчувати себе неймовірною красунею, що дивує деяких людей. Але віра у себе дозволяє дівчині впевнено йти вперед, поки на неї з подивом дивляться інші.
Дуже "чорний гумор" вас здивує, але точно повеселить. Не дарма сцени з цією комедії пригадують у багатьох фільмах та серіалах. Історія про друзів, які вирішують влаштувати весілля для свого мертвого начальника, щоб уникнути фінансових труднощів, виявилася дуже смішною.
Фантастична комедія-бойовик з Райаном Рейнольдсом розповідає про персонажа відкритого світу відеоігри, який вирішує вступити у боротьбу проти програмованих правил. Він не хоче бути простим персонажем, а прагне стати героєм свого власного світу.
Комедійний бойовик розповідає про пригоди дуже кумедного, але ефективного британського розвідника Джонні Інгліша. Він отримує важливу задачу. Агенту доручається врятувати світ від злочинної організації.
Нагадаємо, раніше вже з'явився список 6 моторошних фільмів про українських захисників.
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