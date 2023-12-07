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Смешно до слез: 5 разрывных комедий, которые заставят вас забыть о печали

Фильмы для хорошего настроения (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Иногда бывает так, что уныние и скука надолго портят настроение. Но есть "таблетка" от негатива - позитивные и разрывные комедии, благодаря которым вы точно будете смеяться до слез.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам 5 смешных и веселых фильмов, которые вы можете посмотреть для борьбы с грустью.

"Почему он?" (2016)

Комедия, в которой снялся Джеймс Франко, рассказывает о девушке, встретившей парня своей мечты. Но ее отец очень против этих отношений. Поэтому она пытается познакомить папу с любимым, что заканчивается очень забавно.

 

"Красавица на всю голову" (2018)

Фильм с Эми Шумер рассказывает о девушке, которая не была уверена в себе, пока не ударилась головой. Внезапно она начинает чувствовать себя невероятной красавицей, удивляющей некоторых людей. Но вера в себя позволяет девушке уверенно идти вперед, пока на нее с изумлением смотрят другие.

 

"Уикенд у Берни" (1989)

Очень "черный юмор" вас удивит, но точно порадует. Не зря сцены этой комедии вспоминают во многих фильмах и сериалах. История о друзьях, которые решают устроить свадьбу для своего мертвого начальника во избежание финансовых трудностей, оказалась очень смешной.

 

"Персонаж" (2021)

Фантастическая комедия-боевик с Райаном Рейнольдсом рассказывает о персонаже открытого мира видеоигры, который решает вступить в борьбу против программируемых правил. Он не хочет быть простым персонажем, а стремится стать героем своего собственного мира.

 

"Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" (2018)

Комедийный боевик рассказывает о похождениях очень забавного, но эффективного британского разведчика Джонни Инглиша. Он получает важную задачу. Агенту поручается спасти мир от преступной организации.

 

Напомним, ранее уже появился список 6 жутких фильмов об украинских защитниках.

Также мы рассказывали о 7 нормальных сериалах о 80-х вместо "Слово пацана. Кровь на асфальте".

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