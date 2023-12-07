Смешно до слез: 5 разрывных комедий, которые заставят вас забыть о печали

"Почему он?" (2016)

Комедия, в которой снялся Джеймс Франко, рассказывает о девушке, встретившей парня своей мечты. Но ее отец очень против этих отношений. Поэтому она пытается познакомить папу с любимым, что заканчивается очень забавно.

"Красавица на всю голову" (2018)

Фильм с Эми Шумер рассказывает о девушке, которая не была уверена в себе, пока не ударилась головой. Внезапно она начинает чувствовать себя невероятной красавицей, удивляющей некоторых людей. Но вера в себя позволяет девушке уверенно идти вперед, пока на нее с изумлением смотрят другие.

"Уикенд у Берни" (1989)

Очень "черный юмор" вас удивит, но точно порадует. Не зря сцены этой комедии вспоминают во многих фильмах и сериалах. История о друзьях, которые решают устроить свадьбу для своего мертвого начальника во избежание финансовых трудностей, оказалась очень смешной.

"Персонаж" (2021)

Фантастическая комедия-боевик с Райаном Рейнольдсом рассказывает о персонаже открытого мира видеоигры, который решает вступить в борьбу против программируемых правил. Он не хочет быть простым персонажем, а стремится стать героем своего собственного мира.

"Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" (2018)

Комедийный боевик рассказывает о похождениях очень забавного, но эффективного британского разведчика Джонни Инглиша. Он получает важную задачу. Агенту поручается спасти мир от преступной организации.