Сміх крізь сльози. Чому ми жартуємо під час стресу

Чому у стресових ситуаціях ми жартуємо

Попри те, що жарти і сміх переважно асоціюються з веселими подіями, насправді гумор - потужний захисний механізм. Через виділення ендорфінів, які мають заспокійливу та знеболювальну дію, та зменшення рівня кортизону та адреналіну, сміх, і гумор взагалі, зменшує напругу та допомагає у стресових ситуаціях, коли людина надто вразлива, залишитися психічно стійкими.

Крім цього, гумор також може бути захисним механізмом на негативні події або травму. Іноді за певними жартами людина намагається приховати складні негативні емоції, з якими не може самостійно впоратися: страх, тривогу, сором, вразливість, відчай, безнадію, або навіть гнів.

Сміх допомагає залишитися психічно стабільними у стресовій ситуації (фото: Freepik)

Що може виражати сміх

Вразливість

Сміх та самоіронія може вказувати на острах того, що справжні почуття або ж дії, будуть сприйняті оточенням за слабкодухість та використані як привід для кпин або призвести до конфлікту.

Тому, щоб не показувати вразливість, людина вдається до жартів - наприклад, віджартовування про свої досягнення свідчить про можливу невпевненість.

Агресія

Іноді сміх - це можливість висловити агресію у безпечній для людини формі через страх відкритого конфлікту.

В таких випадках жарти перетворюються на сарказм чи іронію - прояв пасивної агресії - для маскування суперечливих емоцій та почуттів, таких як роздратованість, образа, гнів чи біль.

Тривога

Постійні жарти можуть бути ознакою спроби з'ясувати ставлення оточення та ознакою постійної тривоги. Якщо людина не відчуває свого сприйняття оточенням, особливо в дитинстві, це призводить до тривоги та активації психікою потреби у схваленні.

Через прагнення подобатись оточенню, ця ж тактика постійних жартів може використовуватися і в зрілому віці. Адже сміх у відповідь на жарт сприймається як ознака прийняття та симпатії.

До того ж якщо звичка жартувати була притаманна родині, це може стати неодмінним елементом нашої взаємодії з іншими як звична модель комунікації та поведінки загалом.

Травма

Гумор допомагає подолати негативні емоції, які виникли внаслідок психологічної травми. Крім того, створює відчуття контролю через перетворення насправді страшної або трагічної ситуації на смішну.

Однак попри те, що сміх зменшує психологічну напругу і рівень стресу, така поведінка небезпечна через можливе сповільнення процесу прийняття і переживання травми.

Шок

Сміх може бути ознакою розгублення та шоку. Психіка кожного має свій час обробки інформації - іноді для усвідомлення ситуації має пройти певний період. Крім того, як і у випадку гумору як реакції на травму, в цій ситуації людина може жартувати для того, щоб відчувати контроль.

Виражати неприємні емоції сміхом і жартами - нормально, адже завдяки гумору психіка може захиститися від стресу. Водночас з тим варто відстежувати, коли такий метод заважає відпустити біль - і в цьому випадку звертатися до психолога або психотерапевта за кваліфікованою допомогою, щоб виражати емоції у безпечний для себе та оточення спосіб.