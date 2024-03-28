Смех сквозь слезы. Почему мы шутим во время стресса

Почему в стрессовых ситуациях мы шутим

Несмотря на то, что шутки и смех преимущественно ассоциируются с веселыми событиями, на самом деле юмор - мощный защитный механизм. Из-за выделения эндорфинов, обладающих успокаивающим и обезболивающим действием, и уменьшением уровня кортизона и адреналина, смех, и юмор вообще, уменьшает напряжение и помогает в стрессовых ситуациях, когда человек слишком уязвим, остаться психически устойчивыми.

Кроме этого, юмор также может являться защитным механизмом на негативные события или травму. Иногда за определенными шутками человек пытается скрыть сложные негативные эмоции, с которыми не может самостоятельно справиться: страх, тревогу, стыд, уязвимость, отчаяние, безнадежность или даже гнев.

Смех помогает остаться психически стабильными в стрессовой ситуации (фото: Freepik)

Что может выражать смех

Уязвимость

Смех и самоирония может указывать на страх того, что истинные чувства или действия будут восприняты окружением за слабохарактерность и использованы как повод для насмешек или привести к конфликту.

Поэтому, чтобы не показывать уязвимость, человек прибегает к шуткам - например, отшучивание о своих достижениях свидетельствуют о возможной неуверенности.

Агрессия

Иногда смех - это возможность выразить агрессию в безопасной для человека форме из-за страха открытого конфликта.

В таких случаях шутки превращаются в сарказм или иронию - проявление пассивной агрессии - для маскировки противоречивых эмоций и чувств, таких как раздражительность, обида, гнев или боль.

Тревога

Постоянные шутки могут являться признаком попытки выяснить отношение окружающих и признаком постоянной тревоги. Если человек не ощущает своего восприятия окружающими, особенно в детстве, это приводит к тревоге и активации психикой потребности в одобрении.

Из-за стремления нравиться окружению, эта же тактика постоянных шуток может использоваться и в зрелом возрасте. Ведь смех в ответ на шутку рассматривается как признак принятия и симпатии.

К тому же, если привычка шутить была присуща семье, это может стать непременным элементом нашего взаимодействия с другими как привычная модель коммуникации и поведения в целом.

Травма

Юмор помогает преодолеть негативные эмоции, возникшие в результате психологической травмы. Кроме того, создает ощущение контроля из-за превращения действительно страшной или трагической ситуации в смешную.

Однако, несмотря на то, что смех уменьшает психологическое напряжение и уровень стресса, такое поведение опасно из-за возможного замедления процесса принятия и переживания травмы.

Шок

Смех может являться признаком растерянности и шока. Психика каждого имеет свое время обработки информации - иногда для осознания ситуации должен пройти определенный период. Кроме того, как и в случае юмора как реакции на травму, в этой ситуации человек может шутить для того, чтобы ощущать контроль.

Выражать неприятные эмоции смехом и шутками - нормально, ведь благодаря юмору психика может защититься от стресса. В то же время следует отслеживать, когда такой метод мешает отпустить боль - и в этом случае обращаться к психологу или психотерапевту за квалифицированной помощью, чтобы выражать эмоции безопасным для себя и окружающих образом.