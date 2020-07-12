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Сметана не поможет: врач рассказала, как правильно лечить солнечные ожоги

Автор: Роман Мирончук

Уляна Супрун дала полезные советы о лечении солнечных ожогов

Солнечный ожог может случится с каждым, и для этого необязательно загорать на пляже. Можно просто много времени провести на улице, в саду, или на огороде. При этом уже вечером или на следующий день кожа становится красной и сильно печет.

Многие бегут на кухню, чтобы намазать кожу сметаной или маслом, но это не поможет, как и целебные мази вместе со спреями. Об этом рассказала бывшый руководитель Минздрава Украины Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что некоторые из способов, которыми привыкли "лечить" солнечные ожоги, могут нанести еще больший вред.

Как действовать, если получили солнечный ожог?

Скорее спрячьтесь от солнца в прохладное место. Если симптомы общего перегрева - смочите кожу холодной водой, положите на крупные сосуды (шея, пах) пузырь со льдом завернутый в чистую ткань или холодные компрессы.

Охладите участок кожи, которая подверглась ожога. Это можно сделать любым удобным способом - смочить прохладной водой, приложить лед на 5-10 минут, холодный компресс или иной холодный предмет. Можно принять прохладный душ.

Пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Выпейте обезболивающее (парацетамол или ибупрофен), если есть необходимость уменьшить боль, отек и дискомфорт.

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Если появляются пузыри, надо наложить повязки из стерильных перевязочных средств с неспиртовимы антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) и водорастворимыми мазями. Появление пузырей и усиление боли возможна на 2-4 сутки. Не трогайте и не лопайте.

Если пузырей много, и они крупные (более 1 см в диаметре) - обратитесь к врачу. А также, если у вас повышенная температура или не проходит боль в течение 48 часов.

Не выходите на открытое солнце, пока ожог не заживет. Носите легкую одежду из натуральных тканей, который будет прикрывать пораженный участок кожи от солнца.

Включите в рацион продукты, богатые фолиевой кислотой и каротиноиды: брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородину. Их нутриенты помогут лучше восстановиться после ожога.

Чем можно обработать поврежденную кожу?

  • Водорастворимыми препаратами - это, например, тримистин, пантестин, мирамистин.
  • Только на 5-6 день после ожога можно мазать пораженные участки жирными кремами, мазями, витаминными внешними препаратами, пенными средствами.

Чем не стоит обрабатывать кожу после ожога

  • Никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами.
  • Дексапантенолом. Этого средства в международных рекомендациях оказания помощи при ожоге нет. Жирорастворимые препараты создают на коже пленку, которая препятствует высвобождению экссудата и нарушает теплообмен, усиливает отек тканей.
  • Маслом, жиром (растительным или животным), мочой, зубной пастой, спиртовыми растворами.

Напомним, врач дал практические советы, как выжить во время резких перепадов погоды.

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