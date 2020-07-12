Сметана не поможет: врач рассказала, как правильно лечить солнечные ожоги

Солнечный ожог может случится с каждым, и для этого необязательно загорать на пляже. Можно просто много времени провести на улице, в саду, или на огороде. При этом уже вечером или на следующий день кожа становится красной и сильно печет.

Многие бегут на кухню, чтобы намазать кожу сметаной или маслом, но это не поможет, как и целебные мази вместе со спреями. Об этом рассказала бывшый руководитель Минздрава Украины Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что некоторые из способов, которыми привыкли "лечить" солнечные ожоги, могут нанести еще больший вред.

Как действовать, если получили солнечный ожог?

Скорее спрячьтесь от солнца в прохладное место. Если симптомы общего перегрева - смочите кожу холодной водой, положите на крупные сосуды (шея, пах) пузырь со льдом завернутый в чистую ткань или холодные компрессы.

Охладите участок кожи, которая подверглась ожога. Это можно сделать любым удобным способом - смочить прохладной водой, приложить лед на 5-10 минут, холодный компресс или иной холодный предмет. Можно принять прохладный душ.

Пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Выпейте обезболивающее (парацетамол или ибупрофен), если есть необходимость уменьшить боль, отек и дискомфорт.

Если появляются пузыри, надо наложить повязки из стерильных перевязочных средств с неспиртовимы антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) и водорастворимыми мазями. Появление пузырей и усиление боли возможна на 2-4 сутки. Не трогайте и не лопайте.

Если пузырей много, и они крупные (более 1 см в диаметре) - обратитесь к врачу. А также, если у вас повышенная температура или не проходит боль в течение 48 часов.

Не выходите на открытое солнце, пока ожог не заживет. Носите легкую одежду из натуральных тканей, который будет прикрывать пораженный участок кожи от солнца.

Включите в рацион продукты, богатые фолиевой кислотой и каротиноиды: брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородину. Их нутриенты помогут лучше восстановиться после ожога.

Чем можно обработать поврежденную кожу?

Водорастворимыми препаратами - это, например, тримистин, пантестин, мирамистин.

Только на 5-6 день после ожога можно мазать пораженные участки жирными кремами, мазями, витаминными внешними препаратами, пенными средствами.

Чем не стоит обрабатывать кожу после ожога

Никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами.

Дексапантенолом. Этого средства в международных рекомендациях оказания помощи при ожоге нет. Жирорастворимые препараты создают на коже пленку, которая препятствует высвобождению экссудата и нарушает теплообмен, усиливает отек тканей.

Маслом, жиром (растительным или животным), мочой, зубной пастой, спиртовыми растворами.

Напомним, врач дал практические советы, как выжить во время резких перепадов погоды.