Сметана не поможет: врач рассказала, как правильно лечить солнечные ожоги

Уляна Супрун дала полезные советы о лечении солнечных ожогов
Солнечный ожог может случится с каждым, и для этого необязательно загорать на пляже. Можно просто много времени провести на улице, в саду, или на огороде. При этом уже вечером или на следующий день кожа становится красной и сильно печет.
Многие бегут на кухню, чтобы намазать кожу сметаной или маслом, но это не поможет, как и целебные мази вместе со спреями. Об этом рассказала бывшый руководитель Минздрава Украины Уляна Супрун на своей странице в Facebook.
Она подчеркнула, что некоторые из способов, которыми привыкли "лечить" солнечные ожоги, могут нанести еще больший вред.
Скорее спрячьтесь от солнца в прохладное место. Если симптомы общего перегрева - смочите кожу холодной водой, положите на крупные сосуды (шея, пах) пузырь со льдом завернутый в чистую ткань или холодные компрессы.
Охладите участок кожи, которая подверглась ожога. Это можно сделать любым удобным способом - смочить прохладной водой, приложить лед на 5-10 минут, холодный компресс или иной холодный предмет. Можно принять прохладный душ.
Пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.
Выпейте обезболивающее (парацетамол или ибупрофен), если есть необходимость уменьшить боль, отек и дискомфорт.
Если появляются пузыри, надо наложить повязки из стерильных перевязочных средств с неспиртовимы антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) и водорастворимыми мазями. Появление пузырей и усиление боли возможна на 2-4 сутки. Не трогайте и не лопайте.
Если пузырей много, и они крупные (более 1 см в диаметре) - обратитесь к врачу. А также, если у вас повышенная температура или не проходит боль в течение 48 часов.
Не выходите на открытое солнце, пока ожог не заживет. Носите легкую одежду из натуральных тканей, который будет прикрывать пораженный участок кожи от солнца.
Включите в рацион продукты, богатые фолиевой кислотой и каротиноиды: брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородину. Их нутриенты помогут лучше восстановиться после ожога.
Напомним, врач дал практические советы, как выжить во время резких перепадов погоды.