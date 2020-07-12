Сметана не допоможе: лікар розповіла, як правильно лікувати сонячні опіки

Уляна Супрун дала корисні поради про лікування сонячних опіків
Сонячний опік може трапитися з кожним, і для цього необов'язково засмагати на пляжі. Можна просто багато часу провести на вулиці, в саду чи на городі. При цьому вже ввечері або на наступний день шкіра стає червоною і сильно пече.
Багато людей біжать на кухню, щоб намазати шкіру сметаною або олією, але це не допоможе, як і цілющі мазі разом зі спреями. Про це розповіла колишній керівник МОЗ України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.
Вона підкреслила, що деякі зі способів, якими звикли лікувати сонячні опіки, можуть завдати ще більшої шкоди.
Швидше сховайтеся від сонця в прохолодне місце. Якщо симптоми загального перегріву - змочіть шкіру холодною водою, покладіть на великі судини (шия, пах) міхур з льодом загорнутий у чисту тканину або холодні компреси.
Охолодіть ділянку шкіри, що зазнала опіку. Це можна зробити будь-яким зручним способом - змочити прохолодною водою, покласти лід на 5-10 хвилин, холодний компрес або інший холодний предмет. Можна прийняти прохолодний душ.
Пийте багато рідини, щоб уникнути зневоднення.
Випийте знеболювальне (парацетамол або ібупрофен), якщо є необхідність зменшити біль, набряк і дискомфорт.
Якщо з'являються бульбашки, треба накласти пов'язки зі стерильних перев'язувальних засобів з неспиртовими антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) і водорозчинними мазями. Поява бульбашок і посилення болю можлива на 2-4 добу. Не чіпайте і не лопайте.
Якщо бульбашок багато, і вони великі (більше ніж 1 см в діаметрі) - зверніться до лікаря. А також, якщо у вас підвищена температура або не проходить біль протягом 48 годин.
Не виходьте на відкрите сонце, поки опік не заживе. Носіть легкий одяг з натуральних тканин, який буде прикривати уражену ділянку шкіри від сонця.
Включіть в раціон продукти, багаті фолієвою кислотою і каротиноїди: броколі, шпинат, печінка, морква, перець, смородину. Їх нутрієнти допоможуть краще відновитися після опіку.
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