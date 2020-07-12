Сметана не допоможе: лікар розповіла, як правильно лікувати сонячні опіки

Пляж (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун дала корисні поради про лікування сонячних опіків

Сонячний опік може трапитися з кожним, і для цього необов'язково засмагати на пляжі. Можна просто багато часу провести на вулиці, в саду чи на городі. При цьому вже ввечері або на наступний день шкіра стає червоною і сильно пече.

Багато людей біжать на кухню, щоб намазати шкіру сметаною або олією, але це не допоможе, як і цілющі мазі разом зі спреями. Про це розповіла колишній керівник МОЗ України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Вона підкреслила, що деякі зі способів, якими звикли лікувати сонячні опіки, можуть завдати ще більшої шкоди.

Як діяти, якщо отримали сонячний опік?

Швидше сховайтеся від сонця в прохолодне місце. Якщо симптоми загального перегріву - змочіть шкіру холодною водою, покладіть на великі судини (шия, пах) міхур з льодом загорнутий у чисту тканину або холодні компреси.

Охолодіть ділянку шкіри, що зазнала опіку. Це можна зробити будь-яким зручним способом - змочити прохолодною водою, покласти лід на 5-10 хвилин, холодний компрес або інший холодний предмет. Можна прийняти прохолодний душ.

Пийте багато рідини, щоб уникнути зневоднення.

Випийте знеболювальне (парацетамол або ібупрофен), якщо є необхідність зменшити біль, набряк і дискомфорт.

Якщо з'являються бульбашки, треба накласти пов'язки зі стерильних перев'язувальних засобів з неспиртовими антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) і водорозчинними мазями. Поява бульбашок і посилення болю можлива на 2-4 добу. Не чіпайте і не лопайте.

Якщо бульбашок багато, і вони великі (більше ніж 1 см в діаметрі) - зверніться до лікаря. А також, якщо у вас підвищена температура або не проходить біль протягом 48 годин.

Не виходьте на відкрите сонце, поки опік не заживе. Носіть легкий одяг з натуральних тканин, який буде прикривати уражену ділянку шкіри від сонця.

Включіть в раціон продукти, багаті фолієвою кислотою і каротиноїди: броколі, шпинат, печінка, морква, перець, смородину. Їх нутрієнти допоможуть краще відновитися після опіку.

Чим можна обробити пошкоджену шкіру?

Водорозчинними препаратами - це, наприклад, тримістин, пантестин, мірамістин.

Тільки на 5-6 день після опіку можна змащувати уражені ділянки жирними кремами, мазями, вітамінними зовнішніми препаратами, пінними засобами.

Чим не варто обробляти шкіру після опіку

Ніякими кремами, пінами, маслами або жирними речовинами.

Дексапантенолом. Його в міжнародних рекомендаціях надання допомоги при опіку немає. Жиророзчинні препарати створюють на шкірі плівку, яка перешкоджає вивільненню ексудату і порушує теплообмін, підсилює набряк тканин.

Маслом, жиром (рослинним чи тваринним), сечею, зубною пастою, спиртовими розчинами.

Нагадаємо, лікар дав практичні поради, як вижити під час різких перепадів погоди.