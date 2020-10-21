Ну смешно же: ученый резко высказался о разработке украинской вакцины от COVID-19

Для разработки вакцины от коронавируса в Украине нет необходимых условий, а представленный президенту Владимиру Зеленскому образец возможного отечественного лекарства от COVID-19 является турецкой вакциной при участии украинской дочки международной частной фармкомпании.

Об этом заявил украинский биофизик, специалист по молекулярной динамике и дизайну лекарств Семен Есилевский в медицинском блоге.

Так, украинская компания для экспериментов с живым вирусом договаривалась с Турцией, где есть лаборатории 4-го класса биозащиты.

"В Украине таких лабораторий нет и так скоро не будет даже при желании. Работать с вирусом в Украине негде", - заявил он и высказал уверенность, что украинской вакцины от коронавируса "не будет и не может быть в принципе".

Ученый считает, что заявления Офиса президента Украины относительно создания отечественной вакцины от COVIS-19 являются "пафосным пиаром на достаточно странных коммерческих разработках (оценочное суждение), непонятно как вообще связанных с государством и находящихся на стадии "планируем запрягать коней", тогда как победитель уже пересекает финишную черту".

Биофизик напомнил, то в ближайшие месяцы на рынке будут уже готовые вакцины от иностранных фармацевтических компаний, прошедшие полный цикл клинических испытаний. В этом контексте Есилевский поддал сомнению необходимость работы над разработкой украинского препарата от коронавируса, который находится на ранней преклинической стадии.

"Забег уже финишировал, а наш "спортсмен" еще только шнурует кроссовки. Ну смешно же", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в октябре в Минздраве сделали громкое заявление о том, что в Украине создадут свою вакцину от коронавируса.

Напомним также, что недавно в Минздраве назвали предварительную стоимость вакцины от COVID-19.