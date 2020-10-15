В Украине создадут свою вакцину от коронавируса: в Минздраве сделали громкое заявление

Максим Степанов (фото: РБК-Украина)

Глава Минздрава высказался о разработке и производству вакцины от COVID-19 в Украине

Украина может создать вакцину от коронавируса самостоятельно и должна иметь свое производство. В то же время государство ведет сейчас переговоры со всеми основными мировыми производителями лекарства от COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Чиновник признал, что рассчитывать на быструю разработку отечественной вакцины не стоит, однако "нужно дать нашим ученым шанс".

"У нас талантливые люди, и у нас будут производить", - убежден глава Минздрава.

При этом Степанов добавил, что сначала в Украине будут начинать с применения иностранных вакцин. И государство уже присоединилось к глобальной инициативе COVAX, которая создала альянс по доступу к лекарству от коронавируса.

Так, подчеркнул министр, Украина уже может рассчитывать на 20% от численности населения, то есть на 8 миллионов доз в рамках этого альянса.

По словам Степанова, три отечественных производителя имеют соответствующие мощности для производства своих вакцин.

"Этот путь не быстрый, это невозможно сделать за полгода, но наши производители готовы", - заявил чиновник.

Также он уточнил, что речь идет о вакцинах против дифтерии, кори, столбняка и прочих болезней.

"COVID-19 показал, что мы должны иметь собственное производство. Даже если это на первом этапе будет дороже. Компании говорят: мы готовы это создавать, дайте нам, пожалуйста, госзаказ на несколько лет вперед. Я считаю, что это надо делать. Думаю, депутаты это точно поддержат", - поделился планами Степанов.

Ранее сообщалось, что в Минздраве назвали предварительную стоимость вакцины от COVID-19.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет мощности для производства вакцины от COVID-19, а пока Киев ждет, когда такая вакцина появится.