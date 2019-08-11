Не смеши людей! Лолита в откровенном купальнике шокировала сеть (видео)

Исполнительница выставила свое тело на всеобщее обозрение
Российская певица Лолита Милявская опубликовала пошлое видео в купальнике, чем вызвала негодование сети. Таким способом артистка решила анонсировать выход новой песни в соцсети Instagram.
"Целый год общалась с талантливейшими режиссерами! Что-то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Леня Колосовский, последняя работа которого "Иисус" для Ленинграда, прислал классный сценарий", - указано под постом.
Лолита Милявская (видео: instagram.com/lolitamilyavskaya)
Подписчики неоднозначно восприняли подобный жест со стороны Милявской. Некоторым показалось, что исполнительница слишком часто выставляет свое тело на всеобщее обозрение, не задумываясь о возрасте:
Лолита Милявская (видео: instagram.com/lolitamilyavskaya)
Напомним, что Лолита приехала в "Л/ДНР" с концертами и рассказала про обстрелы ВСУ.
Ранее мы писали о том, что Лолита Милявская опозорилась своими высказываниями о Крыме и об украинцах.