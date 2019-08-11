Не смеши людей! Лолита в откровенном купальнике шокировала сеть (видео)

Лолита Милявская (фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya)

Исполнительница выставила свое тело на всеобщее обозрение

Российская певица Лолита Милявская опубликовала пошлое видео в купальнике, чем вызвала негодование сети. Таким способом артистка решила анонсировать выход новой песни в соцсети Instagram.

"Целый год общалась с талантливейшими режиссерами! Что-то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Леня Колосовский, последняя работа которого "Иисус" для Ленинграда, прислал классный сценарий", - указано под постом.

Лолита Милявская (видео: instagram.com/lolitamilyavskaya)

Подписчики неоднозначно восприняли подобный жест со стороны Милявской. Некоторым показалось, что исполнительница слишком часто выставляет свое тело на всеобщее обозрение, не задумываясь о возрасте:

Вам совсем не нужно самоутверждаться подобным образом. Вы и так самодостаточны. А красивую фигуру и в платье видно. Зачем вам слюни озабоченных, нездоровых людей? Вы дорогая женщина, так зачем себя удешевлять?

Ужас, бзик возрастной.

Зачем? Это тело принадлежит тебе. Пользуйся сама. Будешь показывать на весь мир - будет пользоваться весь мир. Оно тебе надо?

Лола, зачем показывать все свои прелести? Вы очень красивая. Подумают, что вы в поиске уже. Или это так?

Лолита Милявская (видео: instagram.com/lolitamilyavskaya)

Напомним, что Лолита приехала в "Л/ДНР" с концертами и рассказала про обстрелы ВСУ.

Ранее мы писали о том, что Лолита Милявская опозорилась своими высказываниями о Крыме и об украинцах.