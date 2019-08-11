Не сміши людей! Лоліта у відвертому купальнику шокувала мережу (відео)

Лоліта Мілявська (фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya)

Виконавиця виставила своє тіло на загальний огляд

Російська співачка Лоліта Мілявська опублікувала вульгарне відео в купальнику, чим викликала обурення мережі. Таким чином артистка вирішила анонсувати вихід нової пісні у соцмережі Instagram.

"Цілий рік спілкувалася з найталановитішими режисерами! Щось не виходило, хоча не перестали дружити! І тепер, Льоня Колосовський, остання робота якого "Ісус" для Ленінграда, надіслав класний сценарій", - зазначено під постом.

Лоліта Мілявська (відео: instagram.com/lolitamilyavskaya)

Підписники неоднозначно сприйняли такий жест з боку Мілявської. Декому здалося, що виконавиця занадто часто виставляє своє тіло на загальний огляд, не замислюючись про вік:

Вам зовсім не потрібно самостверджуватися подібним чином. Ви й так самодостатні. А красиву фігуру й у платті видно. Навіщо вам слина стурбованих, нездорових людей? Ви дорога жінка, так навіщо себе здешевлювати?

Жах, бзік віковий.

Навіщо? Це тіло належить тобі. Користуйся сама. Будеш показувати на весь світ - буде користуватися весь світ. Воно тобі треба?

Лола, навіщо показувати всі свої принади? Ви дуже гарна. Подумають, що ви в пошуку вже. Чи це так?

Лоліта Мілявська (відео: instagram.com/lolitamilyavskaya)

Нагадаємо, що Лоліта приїхала в "Л/ДНР" з концертами і розповіла про обстріл ВСУ.

Раніше ми писали про те, що Лоліта Мілявська зганьбилася своїми висловлюваннями про Крим і про українців.