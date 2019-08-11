Не сміши людей! Лоліта у відвертому купальнику шокувала мережу (відео)

Виконавиця виставила своє тіло на загальний огляд
Російська співачка Лоліта Мілявська опублікувала вульгарне відео в купальнику, чим викликала обурення мережі. Таким чином артистка вирішила анонсувати вихід нової пісні у соцмережі Instagram.
"Цілий рік спілкувалася з найталановитішими режисерами! Щось не виходило, хоча не перестали дружити! І тепер, Льоня Колосовський, остання робота якого "Ісус" для Ленінграда, надіслав класний сценарій", - зазначено під постом.
Лоліта Мілявська (відео: instagram.com/lolitamilyavskaya)
Підписники неоднозначно сприйняли такий жест з боку Мілявської. Декому здалося, що виконавиця занадто часто виставляє своє тіло на загальний огляд, не замислюючись про вік:
Лоліта Мілявська (відео: instagram.com/lolitamilyavskaya)
Нагадаємо, що Лоліта приїхала в "Л/ДНР" з концертами і розповіла про обстріл ВСУ.
Раніше ми писали про те, що Лоліта Мілявська зганьбилася своїми висловлюваннями про Крим і про українців.