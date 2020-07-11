Смертность в Украине: от чего умирают украинцы и как выросла продолжительность жизни

Смертность в Украине превышает показатели рождаемости уже много лет. В 2020 году году к учитываемым статистикой причинам смертности добавилась еще одна – смертность от коронавируса. По состоянию на 11 июля в Украине от коронавируса с начала пандемии скончалось более 1372 человек. Но намного больше людей умирают от "традиционных" болезней: сердечно-сосудистых, онкологических и других.

Рейтинг смертности по традиционным заболеваниям возглавляют сердечно-сосудистые заболевания. Самой распространенной причиной смерти остаются болезни системы кровообращения. Госстатистики подсчитала: за первые четыре месяца этого года из умерших 195 287 человек подавляющее большинство (133 560, или 68,3%) скончалось от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 92 141 (47% от общего количества) – от ишемической болезни сердца. То есть каждый второй украинец умирает от инфаркта или стенокардии.

Второе место занимают онкологические заболевания 26 136 человек (13,4%, или каждый седьмой умерший), на третьем – болезнь органов пищеварения – 7840 (4%, или каждый 25-й), на четвертом – болезнь органов дыхания – 4345 (2,2%, или каждый 50-й), на пятом - инфекционные и паразитарные болезни – 2659 случаев (1,3%, или каждый 77-й). В том числе с начала года 1168 человек умерло от туберкулеза (каждый 167-й) и 1124 от ВИЧ-инфекции (каждый 173-й).

Еще 6,1% смертей приходятся на другие заболевания – эндокринологические, психические, мочеполовой системы, кожные, при беременности и родах и т. д. Их от нескольких десятков до нескольких сотен случаев. Меньше всего смертей из-за осложнений беременности и родов – 13 за 4 месяца с начала года. Оставшиеся 4,7% случаев приходятся на умерших не своей смертью – таких 9252 человека. Среди них больше всего самоубийц – 1860, или каждый пятый, случайно отравившихся – 1510 человек, или каждый шестой, в том числе алкоголем – 872 человека. Погибших в ДТП за треть года – 1116 человек, или каждый восьмой. Еще 485 человек были убиты, 472 погибли во время пожаров, 297 утонули.

На первом месте в мире тоже смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов – ежегодно от них умирают 20% людей от общего количества ушедших в мир иной. На втором месте идет смертность от заболевания органов дыхания – 10,4%. На третьем – сахарный диабет – 2,2% (у нас он всего 0,4%), но многие умирают от вызванных им сопутствующих заболеваний и учет идет по другим причинам смертности. От онкологических заболеваний в мире умирают 2%. Об этом рассказывается в материале "Сегодня".

На текущий момент средний возраст, до которого доживают украинцы, – 71 год 4 месяца. Это больше, чем было 5 лет назад (тогда в среднем было 69 лет 3 месяца). Но все равно на 8-10 лет ниже, чем в странах Европы. Но у наших мужчин и женщин продолжительность жизни намного отличается: соответственно, 66 лет 3 месяца и 76 лет 2 месяца, то есть женщины живут дольше почти на 10 лет. В Европе эта разница не превышает 5 лет в пользу женщин. Пять лет назад продолжительность жизни мужчины была 63 года 8 месяцев, женщин – 74 года 9 месяцев.

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