Смертность от COVID-19 вырастет: украинцев призвали к готовности

Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

В Украине продолжает расти уровень заражения коронавирусом, и будет еще хуже

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что в Украине могут ухудшаться показатели по заболеваемости коронавирусом. Он полагает, что коллапса медицинской системы не будет, но в некоторых регионах могут вырасти количество тяжелых случаев и смертности.

Рубан говорит, что в Киеве больничные койки сейчас заполнены на 51%. В садиках каждый день фиксируют по 10-15 случаев, но закрывать их не будут. Об этом пишет Obozrevatel.

Рост смертности чиновник объясняет тем, что в больницах не хватает квалифицированной медицинской помощи, а реанимационные койки уже перегружены.

"В течение 2-3 месяцев необходимо проводить подготовку персонала, подготовку госпитальной базы для приема таких больных, - выразил мнение Рубан. - Казалось бы, эта подготовка должна была идти все это время, ведь первые два месяца мы вообще отделались легким испугом. Мы видели, что происходило в Италии. А сейчас итальянский сценарий прогнозируют для Украины".

И хотя глава Госпродпотребслужбы Киева уверен, что "итальянского сценария" не будет благодаря мерам, что были проведены летом и весной, в некоторых неготовых к удару регионах будет хуже.

"Регионы, которые не подготовили госпитальной базы, не подготовили врачей, реанимационные койки, к сожалению, ждут большие показатели госпитализации, тяжелых случаев, а также прогнозируемый высокий показатель смертельных случаев", - заявил Олег Рубан.

Что касается вероятного закрытия учебных заведений в Киеве, то несмотря на рост случаев в столице, это исключено.

Рубан говорит, что Киев - мегаполис, поэтому входить в тройку лидеров антирейтинга по коронавирусу для столицы - норма.

Напомним, что количество новых заболевших COVID-19 за сутки перевалило за 3 тысячи. На 12 сентября коронавирус выявили уже у 151 859 человек, из них умерло 3148.

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