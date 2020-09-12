Смертність від COVID-19 зросте: українців закликали до готовності

Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

В Україні продовжує зростати рівень зараження коронавірусом, і буде ще гірше

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів, що в Україні можуть погіршуватися показники по захворюваності коронавірусом. Він вважає, що колапсу медичної системи не буде, але в деяких регіонах можуть зрости кількість важких випадків і смертності.

Рубан каже, що в Києві лікарняні ліжка зараз заповнені на 51%. У садках щодня фіксують по 10-15 випадків, але закривати їх не будуть. Про це пише Obozrevatel.

Зростання смертності чиновник пояснює тим, що у лікарнях не вистачає кваліфікованої медичної допомоги, а реанімаційні ліжка вже перевантажені.

"Протягом 2-3 місяців необхідно проводити підготовку персоналу, підготовку госпітальної бази для прийому таких хворих, - висловив думку Рубан. - Здавалося б, ця підготовка повинна була йти все це час, адже перші два місяці ми взагалі відбулися легким переляком. Ми бачили, що відбувалося в Італії. А зараз італійський сценарій прогнозують для України".

І хоча глава Держпродспоживслужби Києва впевнений, що "італійського сценарію" не буде завдяки заходам, що були проведені влітку і навесні, в деяких неготових до удару регіонах буде гірше.

"Регіони, які не підготували госпітальної бази, не підготували лікарів, реанімаційні ліжка, на жаль, чекають великі показники госпіталізації, важких випадків, а також прогнозований високий показник смертельних випадків", - заявив Олег Рубан.

Що стосується ймовірного закриття навчальних закладів у Києві, то попри зростання випадків у столиці, це виключено.

Рубан каже, що Київ - мегаполіс, тому входити у трійку лідерів антирейтингу за коронавірусом для столиці - норма.

Нагадаємо, що кількість нових хворих COVID-19 за добу перевалила за 3 тисячі. На 12 вересня коронавірус виявили вже у 151 859 осіб, з них померло 3148.

Раніше Максим Степанов зробив несподівану заяву про коронавірус в Україні, розповівши, що все може бути набагато гірше. Глава МОЗ вважає, що в один момент може просто не вистачити лікарів.