После смерти Марадоны футболистам хотят запретить играть под 10-м номером

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года (фото: instagram.com/tntsportsla)

ФИФА попросили навсегда закрепить 10-й номер за Диего Марадоной

После смерти Диего Марадоны ФИФА попросили убрать номер 10 с футболок всех команд, выступающих в соревнованиях под эгидой федерации национальных и континентальных футбольных ассоциаций. С такой инициативой выступил легендарный португальский экс-футболист и главный тренер марсельского "Олимпика" Андре Виллаш-Боаш.

"Смерть Марадоны - очень печальная новость. Я бы хотел, чтобы ФИФА убрала майку с номером 10 изо всех соревнований для всех команд. Это будет лучшая дань уважения, которую мы могли бы ему выразить. Это невероятная потеря для мира футбола", - цитирует тренера авторитетное испанское издание MARCA.

С таким призывом к федерации обращаются и миллионы поклонников таланта Марадоны, который играл во всех своих командах под №10.

Посвященное Марадоне видео, которое заставит многих плакать

Правда, сборная Аргентины уже когда-то предпринимала попытку закрепить "десятку" за Диего. Но тогда им отказали, так как это "противоречит правилам ФИФА относительно распределения номеров в финальных международных турнирах". При этом, например, в товарищеских матчах выбор номеров полностью предоставлен национальным ассоциациям.

Отметим, что игровой номер может быть закреплен футбольным клубом за конкретным игроком в знак признания его заслуг, в случае трагической смерти либо в других подобных ситуациях. Подобные прецеденты известны футбольной истории.

Например, под 16-м номером никто не играет в московском ЦСКА, так как он навсегда закреплен (посмертно) за вратарем национальной сборной Украины Сергеем Перхуном, который выступал за российский клуб в 2001-году.

В украинском футболе также некоторые номера по тем или иным причинам закреплены за легендарными игроками клубов. Так, №10 навсегда закреплен в "Мариуполе" за Степаном Молокуцком (посмертно), №34 - в "Кривбассе" за Максимом Пашаевым (посмертно), №33 - в луганской "Заре" за Максимом Белым (посмертно). А в донецком "Шахтере" №33 навсегда остался Дарио Срне (дань уважения легенде клуба).

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года (фото: instagram.com/marca)

Читайте также, за что гения футбола и бунтаря по жизни любили миллионы.

Ранее мы писали, что появились детали смерти легендарного Марадоны.