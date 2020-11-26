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Марадону пытались спасти несколько часов: детали смерти легенды

Четверг 26 ноября 2020 08:55
Марадону пытались спасти несколько часов: детали смерти легенды
Диего Марадона (Фото: clarin.com)
Автор: Анна Шиканова

Врачи приехали к Марадоне сразу, как только он пожаловался на самочувствие и два часа пытались его вернуть к жизни

Диего Марадона умер в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября 2020 года. Легендарному футболисту было всего 60 лет. По официальным данным, смерть спортсмена наступила в результате сердечно-легочного приступа.

Декомпенсация сердечной деятельности у Марадоны произошла около 10 часов утра по местному времени (Около 15:00 по Киеву). Как сообщает аргентинское издание Clarin, врачи два часа пытались спасти жизнь легендарному футболисту, но все их попытки не увенчались успехом. Через два часа они вынужденны были констатировать смерть Марадоны.

Утром он проснулся, позавтракал и вернулся снова в постель. Как рассказала медсестра, которая ухаживала за спортсменом после операции, он сказал ей свои последние слова: "Me siento mal" (в переводе – "Мне нехорошо"). Медик немедленно вызвала скорую помощь.

Родные спортсмена рассказали, что Марадона был в последние встревожен и нервничал. Они приняли решение отправить его на Кубу для реабилитации.

В начале ноября Марадона попал в больницу и ему сделали экстренную операцию на головном мозге. Его госпитализировали из-за сильного стресса, но на компьютерной томографии была обнаружена субдуральная гематома.

Операция прошла успешно и его выписали из больницы через несколько дней. Последние две недели он провел в своем доме в Тигре под присмотром медсестры и восстанавливался после операции.

Напомним, ранее мы писали о том, что сын Диего Марадоны угодил в реанимацию после известия о смерти отца.

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