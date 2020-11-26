Після смерті Марадони футболістам хочуть заборонити грати під 10-м номером

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року (фото: instagram.com/tntsportsla)

ФІФА попросили назавжди закріпити 10-й номер за Дієго Марадоною

Після смерті Дієго Марадони ФІФА попросили прибрати номер 10 з футболок усіх команд, які виступають у змаганнях під егідою федерації національних і континентальних футбольних асоціацій. З такою ініціативою виступив легендарний португальський екс-футболіст і головний тренер марсельського "Олімпіка" Андре Віллаш-Боаш.

"Смерть Марадони - дуже сумна новина. Я б хотів, щоб ФІФА прибрала майку з номером 10 з усіх змагань для всіх команд. Це буде найкраща данина поваги, яку ми могли б йому висловити. Це неймовірна втрата для світу футболу", - цитує тренера авторитетне іспанське видання MARCA.

З таким закликом звертаються до федерації і мільйони шанувальників таланту Марадони, який грав у всіх своїх командах під №10.

Присвячене Марадоні відео, яке змусить багатьох плакати

Правда, збірна Аргентини вже колись робила спробу закріпити "десятку" за Дієго. Але тоді їм відмовили, оскільки це "суперечить правилам ФІФА щодо розподілу номерів у фінальних міжнародних турнірах". При цьому, наприклад, в товариських матчах вибір номерів повністю наданий національним асоціаціям.

Зазначимо, що ігровий номер може бути закріплений футбольним клубом за конкретним гравцем в знак визнання його заслуг, у випадку трагічної смерті або в інших подібних ситуаціях. Подібні прецеденти відомі футбольної історії.

Наприклад, під 16-м номером ніхто не грає в московському ЦСКА, так як він назавжди закріплений (посмертно) за воротарем національної збірної України Сергієм Перхуном, який виступав за російський клуб у 2001 році.

В українському футболі також деякі номери з тих чи інших причин закріплені за легендарними гравцями клубів. Так, №10 назавжди закріплений у "Маріуполі" за Степаном Молокуцком (посмертно), №34 - в "Кривбасі" за Максимом Пашаєвим (посмертно), №33 - у луганській "Зорі" за Максимом Білим (посмертно). А в донецькому "Шахтарі" №33 назавжди залишився Даріо Срні (данина поваги легенді клубу).

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року (фото: instagram.com/marca)

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