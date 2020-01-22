Смертельный вирус из Китая подбирается к Украине: как спастись

Вирус из Китая обнаружили еще в нескольких странах (Коллаж РБК-Украина)

Медики рассказали, как уберечься от смертельно опасного вируса из Китая

Коронавирус из Китая катастрофически быстро и мощно распространяется по всему миру. Медики пророчат, что вскоре (nCoV) доберется до европейских стран. К сожалению, коронавирус не лечится, от него уже умерли около десяти человек, в критическом состоянии находятся 169 человек в Китае.

По неофициальным данным, количество заболевших в Поднебесной уже превысила 1700 человек. Эксперты из Всемирной организации здравоохранения рекомендуют людям соблюдать строгие правила по профилактике опасейшего заболевания.

Регулярно мойте руки с мылом и теплой водой.

Избегайте контакта с теми, кто болен или чихает, кашляет.

Термически обрабатывайте мясо и рыбные продукты.

Избегайте контакта с животными

Никаких особых рекомендаций для туристов, посещающих Китай, Всемирная организация не сообщила, отметив лишь, что при похожих симптомах нужно обратиться к врачу.

Больному коронавирусом назначается терапия, основанная на приеме антибактериальных средства широкого спектра. Лечение проходит в инфекционном стационаре. При развитии заболевания - атипичной пневмонии - назначаются антибиотиков с противовирусным средством и глюкокортикостероидами.