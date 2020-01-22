Смертельный вирус из Китая подбирается к Украине: как спастись

Медики рассказали, как уберечься от смертельно опасного вируса из Китая
Коронавирус из Китая катастрофически быстро и мощно распространяется по всему миру. Медики пророчат, что вскоре (nCoV) доберется до европейских стран. К сожалению, коронавирус не лечится, от него уже умерли около десяти человек, в критическом состоянии находятся 169 человек в Китае.
По неофициальным данным, количество заболевших в Поднебесной уже превысила 1700 человек. Эксперты из Всемирной организации здравоохранения рекомендуют людям соблюдать строгие правила по профилактике опасейшего заболевания.
Никаких особых рекомендаций для туристов, посещающих Китай, Всемирная организация не сообщила, отметив лишь, что при похожих симптомах нужно обратиться к врачу.
Больному коронавирусом назначается терапия, основанная на приеме антибактериальных средства широкого спектра. Лечение проходит в инфекционном стационаре. При развитии заболевания - атипичной пневмонии - назначаются антибиотиков с противовирусным средством и глюкокортикостероидами.