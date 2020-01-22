Смертельний вірус з Китаю підбирається до України: як врятуватися

Вірус з Китаю виявили ще в декількох країнах (Колаж РБК-Україна)

Медики розповіли, як вберегтися від смертельно небезпечного вірусу з Китаю

Коронавірус з Китаю катастрофічно швидко і потужно поширюється по всьому світу. Медики пророкують, що незабаром (nCoV) добереться до європейських країн. На жаль, коронавірус не лікується, від нього вже померли близько десяти осіб, у критичному стані знаходяться 169 осіб в Китаї.

За неофіційними даними, кількість хворих в Піднебесній вже перевищила 1700 осіб. Експерти з Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендують людям дотримуватися суворі правила щодо профілактики захворювання опасейшего.

Регулярно мийте руки з милом і теплою водою.

Уникайте контакту з тими, хто хворий або чхає, кашляє.

Термічно обробляйте м'ясо та рибні продукти.

Уникайте контакту з тваринами

Ніяких особливих рекомендацій для туристів, які відвідують Китай, Всесвітня організація не повідомила, зазначивши лише, що при схожих симптомах потрібно звернутися до лікаря.

Хворому коронавірусом призначається терапія, заснована на прийомі антибактеріальних засоби широкого спектру. Лікування проходить в інфекційному стаціонарі. При розвитку захворювання - атипової пневмонії - призначаються антибіотиків з противірусним засобом і глюкокортикостероїдами.