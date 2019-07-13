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Смертельні перегони з поліцією: у Львові 21-річна дівчина влаштувала аварію і загинула (фото)

STYLERЖиття    13.07.2019 - 14:29
Смертельні перегони з поліцією: у Львові 21-річна дівчина влаштувала аварію і загинула (фото)
Фото: Місце ДТП (facebook.com/groups/varta1)

Пасажир автомобіля залишився живий

У Львові 21-річна дівчина влаштувала аварію, але намагаючись зникнути з місця ДТП врізалася в стовп і загинула. Відзначається, що юна особа керувала автомобілем Mercedes-Benz, також в машині знаходився пасажир. ДТП сталася на вулиці Городоцькій.

Як повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, аварія сталася 13 липня рано вранці. Після того, як машина врізалася в стовп, дівчина за кермом померла на місці.

Смертельні перегони з поліцією: у Львові 21-річна дівчина влаштувала аварію і загинула (фото)Фото: Місце ДТП (Facebook/Varta1)

"Водій автомобіля Mercedes-Benz не впоралася з керуванням, з'їхала з проїжджої частини і збила електроопору, після чого автомобіль врізався в дерево. 21-річна водій, мешканка Пустомитівського району, загинула на місці. 21-річний пасажир автомобіля, також житель Пустомитівського району, госпіталізований", - сказала Добровольська.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці написав, що дівчина влаштувала гонки з поліцією, намагаючись сховатися від копів після скоєння ДТП. Пасажиру, який сидів з нею в авто, вона хвалилася майстерністю водіння.

"ДТП на вул. Городоцькій за мостом в сторону метро. Автомобіль Мерседес на іноземних номерах скоїв зіткнення з деревом. В результаті ДТП дівчина 21 рік (водій) загинула на місці, пасажира забрали в лікарню. Також є інформація, що водій скоїла ДТП з іншим авто раніше і за словами іншого водія вела себе неадекватно (можливо стан алкогольного сп'яніння). З першого місця ДТП жінка втекла зі словами: "я вмію їздити, дивись як", а вже через кілька хвилин сталося смертельне зіткнення в якому жінка загинула", - повідомив Зінкевич.

Фото і відео (Ігор Зінкевич/Varta1)

Як ми раніше повідомляли, на цій вулиці вже відбувалося нещодавно смертельне ДТП. Любов Рассихіна, суддя міжнародної категорії, загинула в ДТП біля Привокзального ринку на вул. Городоцькій у Львові. Автомобіль скоїв наїзд на жінку, коли та йшла на поїзд.

читайте також, як  в результаті зіткнення поїзда "Інтерсіті+" сполученням Київ - Львів з автомобілем на переїзді перегону Вершниця - Новоград-Волинський ввечері в середу, 10 липня, постраждала одна людина.

 

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