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Смертельна ДТП з 16-річним хлопцем у Харкові: з'ясувалося, хто його батьки

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Харків, Середа 27 жовтня 2021 11:24
Смертельна ДТП з 16-річним хлопцем у Харкові: з'ясувалося, хто його батьки У Харкові хлопець влаштував смертельну аварію (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові 16-річний хлопець влаштував смертельну аварію. Він на Infinity зі швидкістю понад 100 км на годину проїхав на червоне світло на перехресті та збив Chevrolet Aveo. З'ясувалося, ким є батьки винуватця аварії.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків 1654".

Хто батьки винуватця ДТП

Як виявилося, у 16-річного хлопця батько торгує м'ясом на ринку, мама живе окремо, через те, що батьки в розлученні.

"Батько звичайний продавець м'яса на Центральному ринку. Частенько йде в запій на місяць-два. А ось мама жила (або живе) в Австралії та повністю фінансує сина", - пишуть в пабліку.

Смертельна ДТП з 16-річним хлопцем у Харкові: з'ясувалося, хто його батьки

Хто загинув в аварії

Всупереч попередній інформації, що в ДТП загинуло дві людини, з'ясувалося, що це одна людина - водій Chevrolet Aveo.

На місце аварії приїхали родичі загиблого водія Chevrolet. Його син Артем каже, що тато був досвідченим і уважним водієм. Рідні сподіваються, що винуватця аварії покарають.

"Хотілося б, щоб не було відмазок. Що погано стало, що вмирав за кермом, ще щось. Він просто їхав швидко і йому було плювати на всіх. Я дуже сподіваюся, що він за це відповість", - розповів син загиблого водія Артем.

Винуватець ДТП затриманий

Наразі 16-річного харків'янина затримано. Якщо його провину доведуть - йому загрожує до 8 років за ґратами. Про це поінформувала поліція.

Як пишуть місцеві ЗМІ, ім'я хлопця - Микола Харківський.

Як ми раніше писали, у Харкові 16-річний хлопець на шаленій швидкості у ДТП вбив людей.

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