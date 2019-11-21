Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева обратилась к суду с просьбой

Зайцева обратилась с просьбой к суду (Коллаж РБК-Украина)

Алена Зайцева обратилась в суд с просьбой отменить приговор или смягчить его

Виновница ДТП в Харькове Алена Зайцева обратилась в Верховный суд с просьбой отменить приговор либо смягчить его до 5 лет условного наказания вместо 10 за решеткой. Также харьковчанка хочет добиться перераспределения материальных выплат по моральной компенсации семьям жертв аварии. Об этом на своей Facebook-страничке сообщила журналист Татьяна Доцяк.

"Зайцева не хочет сидеть, Зайцева хочет домой. Если помните, Елена Зайцева обещала признать любой приговор суда и честно нести ответственность, но на самом деле считает 10 лет тюрьмы за 6 смертей и 6 искалеченных людей слишком суровым наказанием. И подала жалобу в Верховный суд. Там просит отменить приговор, а производство закрыть. Или уменьшить срок заключения до 5 лет условного наказания. Возмещение же Зайцева просит разделить с Дроновым 70 на 30. 70 процентов Дронову, конечно", - сообщила Татьяна.

Алена Зайцева не хочет сидеть в тюрьме (фото: facebook.com/tetyana.dotsyak)

Адвокат Зайцевой подал прошение, но суд его отклонил из-за неправильного оформления. Сейчас защите виновницы ДТП дали две недели на устранение недостатков жалобы.

По словам Доцяк, Геннадий Дронов также подал жалобу в Верховный суд, однако пока нет информации, взяли ли ее к рассмотрению. Также Дронов сменил адвоката, его интересы будет представлять адвокат Харьковской правозащитной группы Геннадий Токарев.