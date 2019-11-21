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Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева звернулася до суду з проханням

STYLERЖиття    21.11.2019 - 19:14
Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева звернулася до суду з проханням
Зайцева звернулася з проханням до суду (Колаж РБК-Україна)

Олена Зайцева звернулася в суд з проханням скасувати вирок або пом'якшити його

Винуватиця ДТП у Харкові Олена Зайцева звернулася до Верховного суду з проханням скасувати вирок або пом'якшити його до 5 років умовного покарання замість 10 за ґратами. Також харків'янка хоче домогтися перерахування виплат моральної компенсації сім'ям жертв аварії. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила журналіст Тетяна Доцяк.

"Зайцева не хоче сидіти, Зайцева хоче додому. Якщо пам'ятаєте, Олена Зайцева обіцяла визнати будь-який вирок суду і чесно нести відповідальність, але насправді вважає 10 років в'язниці за 6 смертей і 6 покалічених людей занадто суворим покаранням. І подала скаргу у Верховний суд. Там просить скасувати вирок, а виробництво закрити. Чи зменшити строк ув'язнення до 5 років умовного покарання. Відшкодування ж Зайцева просить розділити з Дроновым 70 на 30. 70 відсотків Дронову, звичайно", - повідомила Тетяна.

Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева звернулася до суду з проханнямОлена Зайцева не хоче сидіти у в'язниці (фото: facebook.com/tetyana.dotsyak)

Адвокат Зайцевої подав прохання, але суд його відхилив через неправильне оформлення. Зараз захисту винуватиці ДТП дали два тижні на усунення недоліків скарги.

За словами Доцяк, Геннадій Дронов також подав скаргу у Верховний суд, однак поки немає інформації, чи її взяли до розгляду. Також Дронов змінив адвоката, його інтереси буде представляти адвокат Харківської правозахисної групи Геннадій Токарєв.

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