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Смертельное ДТП в Харькове: в деле произошел новый поворот

STYLERПроисшествия    20.05.2019 - 23:33
Смертельное ДТП в Харькове: в деле произошел новый поворот
Фото: коллаж РБК-Украина

Возобновили уголовное производство в отношении экспертов

В деле о смертельном ДТП в Харькове, фигурантов которого - Алену Зайцеву и Геннадия Дронова - приговорили к 10 годам тюрьмы, произошел новый поворот. Недавно судьи Харьковского апелляционного суда открыли дело по апелляционным жалобам виновницы аварии, а теперь стало известно о возобновлении уголовного производства в отношении экспертов, которые проводили автотехнические исследования в деле. Об этом сообщает УНН.

По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, прокуратура отменила постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса.

Первая местная прокуратура направила материалы для дальнейшего досудебного расследования в следственное управление ГУ НПУ в Харьковской области.

Жалоба на постановление следователя о прекращении производства была подана защитой Дронова 10 мая в Ленинский районный суд Харькова.

Адвокат уточнил, что судебное заседание по рассмотрению жалобы перенесли на 20 мая. А этим утром прокурор принесла постановление, поэтому "предмет нашей жалобы отпал".

Смертельное ДТП в Харькове: в деле произошел новый поворот

Фото: место ДТП в Харькове на Сумской (УНИАН)

Как сообщалось ранее, в сети показали камеру Зайцевой в СИЗО.

Напомним, Зайцева и Дронов получили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также их лишили права управлять автомобилем на три годы и обязали возместить семьям погибших и пострадавших компенсацию в виде 8 миллионов гривен.

Добавим, что осужденная по делу о смертельном ДТП в центре Харькова Зайцева добивается смягчения приговора - вместо десяти лет тюрьмы она требует пять лет условного наказания.

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