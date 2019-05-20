Смертельна ДТП у Харкові: у справі стався новий поворот

Фото: колаж РБК-Україна

Відновили кримінальне провадження щодо експертів

У справі про смертельну ДТП у Харкові, фігурантів якої - Олену Зайцеву і Геннадія Дронова - засудили до 10 років в'язниці, стався новий поворот. Нещодавно судді Харківського апеляційного суду відкрили справу за апеляційними скаргами винуватиці аварії, а тепер стало відомо про відновлення кримінального провадження щодо експертів, які проводили автотехнічні дослідження у справі. Про це повідомляє УНН.

За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, прокуратура скасувала постанову слідчого про закриття кримінального провадження щодо експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса.

Перша місцева прокуратура направила матеріали для подальшого досудового розслідування у слідче управління ГУ НПУ в Харківській області.

Скарга на постанову слідчого про припинення виробництва була подана захистом Дронова 10 травня у Ленінський районний суд Харкова.

Адвокат уточнив, що судове засідання по розгляду скарги перенесли на 20 травня. А сьогодні вранці прокурор принесла постанову, тому "предмет нашої скарги відпав".

Фото: місце ДТП у Харкові на Сумській (УНІАН)

Як повідомлялося раніше, у мережі показали камеру Зайцевої в СІЗО.

Нагадаємо, Зайцева і Дронов отримали покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Також їх позбавили права керувати автомобілем на три роки і зобов'язали відшкодувати сім'ям загиблих і постраждалих компенсацію у вигляді 8 мільйонів гривень.

Додамо, що засуджена у справі про смертельну ДТП в центрі Харкова Зайцева домагається пом'якшення вироку - замість десяти років в'язниці вона вимагає п'ять років умовного покарання.