ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Смертельное ДТП в Харькове: в деле неожиданный поворот

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 23:24
Смертельное ДТП в Харькове: в деле неожиданный поворот
ДТП с Зайцевой и Дроновым в Харькове (коллаж: РБК-Украины)

Виновники смертельного ДТП на Сумской в Харькове считают наказание слишком строгим

В деле смертельного ДТП в Харькове с Аленой Зайцевой и Геннадием Дроновым произошел новый поворот. Так, недавно оба фигуранта громкого дела подали апеляцию в Верховный суд с просьбой пересмотреть приговор.

Жалобу Геннадия Дронова, как ранее и Зайцевой, суд не принял к рассмотрению. Об этом в Facebook сообщила журналистка из Харькова Татьяна Доцяк.

По словам журналистки, адвокат Дронова в жалобе указал, что судебное разбирательство было неполным, доказательства интерпретировали неверно, а выводы, сделанные судом не соответствуют фактам.

Тем не менее, такое решение суда не окончательное. В Верховном суде отметили, что жалобы представителя Дронова - это общие фразы, нужна конкретика. И дали 15 дней на доработку и исправление недостатков.

Смертельное ДТП в Харькове: в деле неожиданный поворот

ДТП с Зайцевой и Дроновым в Харькове (скрин: facebook.com/tetyana.dotsyak)

Напомним, страшное ДТП на улице Сумской в Харькове 18 октября 2017 года унесло жизни шести человек, еще шестеро пострадало, среди них беременная женщина.

26 февраля 2019 года суд вынес максимально суровое решение по данной статье - оба фигуранта получили по 10 лет лишения свободы.

В Днепре фура протаранила маршрутку, есть пострадавшие ДТП с Николаем Кулебой и детьми обрастает скандальными подробностями (фото)
Новости Украины ДТПАлена Зайцева
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь