ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Смертельна ДТП у Харкові: у справі несподіваний поворот

STYLERЖиття    28.11.2019 - 23:24
Смертельна ДТП у Харкові: у справі несподіваний поворот
ДТП з Зайцевою та Дроновим в Харкові (колаж: РБК-України)

Винуватці смертельної ДТП на Сумській у Харкові вважають покарання занадто суворим

У справі смертельної ДТП у Харкові з Альоною Зайцевою та Геннадієм Дроновим стався новий поворот. Так, нещодавно обидва фігуранти гучної справи подали апеляцію до Верховного суду з проханням переглянути вирок.

Скаргу Геннадія Дронова, як раніше і Зайцевої, суд не прийняв до розгляду. Про це в Facebook повідомила журналістка з Харкова Тетяна Доцяк.

За словами журналістки, адвокат Дронова у скарзі вказав, що судовий розгляд був неповним, докази інтерпретували неправильно, а висновки, зроблені судом не відповідають фактам.

Тим не менш, таке рішення суду не остаточне. У Верховному суді наголосили, що скарги представника Дронова - це загальні фрази, потрібна конкретика. І дали 15 днів на доопрацювання і виправлення недоліків.

Смертельна ДТП у Харкові: у справі несподіваний поворот

ДТП з Зайцевою та Дроновим в Харкові (скрін: facebook.com/tetyana.dotsyak)

Нагадаємо, страшна ДТП на вулиці Сумській в Харкові 18 жовтня 2017 року забрала життя шести людей, ще шестеро постраждали, серед них вагітна жінка.

26 лютого 2019 року суд виніс максимально суворе рішення по цій статті - фігуранти отримали по 10 років позбавлення волі.

У Дніпрі фура протаранила маршрутку, є постраждалі ДТП з Миколою Кулебою і дітьми обростає скандальними подробицями (фото)
Новини України ДТПАлена Зайцева
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся