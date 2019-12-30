Смерть пациентки от анестезии под Днепром: в Украине запретили ряд препаратов

Под Днепром женщина умерла после несложной гинекологической операции на следующий день после анестезии, и после трагедии в Каменском Гослекслужба запретила использование ряда препаратов для наркоза.

В больнице использовали определенный медпрепарат при хирургических операциях в период с 17 по 19 декабря.

Причиной смерти 41-летней пациентки врачи называют токсическое действие неизвестного вещества.

Вита Кисиль после операции сначала чувствовала себя нормально, но вскоре состояние резко ухудшилось, отказали все органы и женщина скончалась.

По словам ее мужа, женщина проходила обследование у гинеколога, и врач заподозрил онкологию - нарост на яичниках - и готовили к операции, чтобы не было осложнений.

Добавим, что другие шесть пациенток после этого наркоза попали в реанимацию. Одна из них несколько дней находилась в коме.

В Минздраве Украины сделали заявление о проверке серии препаратов, которые и могли привести к тяжелым побочным реакциям у пациентов, а также об их запрете.

Речь идет о лекарственном средстве Дипрофол и других лекарственных средств, которые применялись в Каменском во время и после хирургического вмешательства пациентам.

С целью проверки несоответствия качества или возможной фальсификации лекарственных средств, возможных нарушений холодовой цепи хранения и транспортировки лекарственных средств, Гослекслужба запретила такие серии препаратов:

Дитилин , эмульсия для инъекций 1% по 20 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистера в пачке из картона, серии 19000015, производства ОАО "Фармак", Украина;

, эмульсия для инъекций 1% по 20 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистера в пачке из картона, серии 19000015, производства ОАО "Фармак", Украина; Дитилин-Биолек , раствор для инъекций 20 мг/мл по 5 мл в ампуле в пачках, серии 106007/19, производства ОАО "Фармстандарт-Биолек", Украина;

, раствор для инъекций 20 мг/мл по 5 мл в ампуле в пачках, серии 106007/19, производства ОАО "Фармстандарт-Биолек", Украина; Атракуриум-Ново , раствор для инъекций 10 мг/мл по 5 мл во флаконах, серии 140319, производства ООО фирмы "Новофарм-Биосинтез", Украина;

, раствор для инъекций 10 мг/мл по 5 мл во флаконах, серии 140319, производства ООО фирмы "Новофарм-Биосинтез", Украина; Дипрофол , эмульсия для инъекций 2% по 50 мл во флаконе; серии 18000241, производства ОАО "Фармак", Украина;

, эмульсия для инъекций 2% по 50 мл во флаконе; серии 18000241, производства ОАО "Фармак", Украина; Фентанил , раствор для инъекций 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере в коробке из картона, серии 03990919, производства ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", Украина;

, раствор для инъекций 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере в коробке из картона, серии 03990919, производства ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", Украина; Фентанил Калцекс , раствор для инъекций 0,05 мг/мл по 2 мл в ампуле; серии 28610417, производства: все стадии производственного процесса, кроме выпуска серии: "ХСМ Фармас.р.о.", Словакия производитель, который отвечает за контроль серии/испытания: АО "Гриндекс", Латвия производитель, который отвечает за выпуск серии: АО "Калцекс", Латвия;

, раствор для инъекций 0,05 мг/мл по 2 мл в ампуле; серии 28610417, производства: все стадии производственного процесса, кроме выпуска серии: "ХСМ Фармас.р.о.", Словакия производитель, который отвечает за контроль серии/испытания: АО "Гриндекс", Латвия производитель, который отвечает за выпуск серии: АО "Калцекс", Латвия; Сибазон , раствор для инъекций, 5 мг/мл по 2 мл в ампуле, серии 03880919, производства ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", Украина;

, раствор для инъекций, 5 мг/мл по 2 мл в ампуле, серии 03880919, производства ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", Украина; Дитилин-Дарница , раствор для инъекций 20 мг/мл по 5 мл в ампуле, серии cw40919, производства ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина;

, раствор для инъекций 20 мг/мл по 5 мл в ампуле, серии cw40919, производства ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина; Дитилин-Биолек , раствор для инъекций 20 мг/мл по 5 мл в ампуле в пачке, серии 106009/19, производства ОАО "Фармстандарт-Биолек", Украина;

, раствор для инъекций 20 мг/мл по 5 мл в ампуле в пачке, серии 106009/19, производства ОАО "Фармстандарт-Биолек", Украина; Атракуриум-Ново , раствор для инъекций 10 мг/мл, серии 220619, производства ООО фирма "Новофарм-Биосинтез", Украина;

, раствор для инъекций 10 мг/мл, серии 220619, производства ООО фирма "Новофарм-Биосинтез", Украина; Атропин-Дарница, раствор для инъекций, 1 мг/мл по 1 мл в ампуле; серии AD30918, производства ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина.

Фото: скрин moz.gov.ua

Сейчас в лабораториях проводят анализ архивных образцов производителя лекарственных средств Дипрофол и образцов, изъятых в больнице Каменского.

Добавим, что после трагедии в Каменском полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по статье о ненадлежащем исполнении медицинскими работниками своих обязанностей.