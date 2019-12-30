Смерть пациентки от анестезии под Днепром: в Украине запретили ряд препаратов

В Минздраве после трагедии в Каменском сделали важное заявление
Под Днепром женщина умерла после несложной гинекологической операции на следующий день после анестезии, и после трагедии в Каменском Гослекслужба запретила использование ряда препаратов для наркоза.
В больнице использовали определенный медпрепарат при хирургических операциях в период с 17 по 19 декабря.
Причиной смерти 41-летней пациентки врачи называют токсическое действие неизвестного вещества.
Вита Кисиль после операции сначала чувствовала себя нормально, но вскоре состояние резко ухудшилось, отказали все органы и женщина скончалась.
По словам ее мужа, женщина проходила обследование у гинеколога, и врач заподозрил онкологию - нарост на яичниках - и готовили к операции, чтобы не было осложнений.
Добавим, что другие шесть пациенток после этого наркоза попали в реанимацию. Одна из них несколько дней находилась в коме.
В Минздраве Украины сделали заявление о проверке серии препаратов, которые и могли привести к тяжелым побочным реакциям у пациентов, а также об их запрете.
Речь идет о лекарственном средстве Дипрофол и других лекарственных средств, которые применялись в Каменском во время и после хирургического вмешательства пациентам.
С целью проверки несоответствия качества или возможной фальсификации лекарственных средств, возможных нарушений холодовой цепи хранения и транспортировки лекарственных средств, Гослекслужба запретила такие серии препаратов:
Фото: скрин moz.gov.ua
Сейчас в лабораториях проводят анализ архивных образцов производителя лекарственных средств Дипрофол и образцов, изъятых в больнице Каменского.
Добавим, что после трагедии в Каменском полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по статье о ненадлежащем исполнении медицинскими работниками своих обязанностей.