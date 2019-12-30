Смерть пацієнтки від анестезії під Дніпром: в Україні заборонили ряд препаратів

У МОЗ після трагедії в Кам'янському зробили важливу заяву
Під Дніпром жінка померла після нескладної гінекологічної операції на наступний день після анестезії, і після трагедії в Кам'янському Держлікслужба заборонила використання ряду препаратів для наркозу.
У лікарні використовували певний медпрепарат при хірургічних операціях у період з 17 по 19 грудня.
Причиною смерті 41-річної пацієнтки лікарі називають токсичну дію невідомої речовини.
Віта Кісіль після операції спочатку почувала себе нормально, але невдовзі стан різко погіршився, відмовили всі органи і жінка померла.
За словами її чоловіка, жінка проходила обстеження у гінеколога, і лікар запідозрив онкологію - наріст на яєчниках - і готували до операції, щоб не було ускладнень.
Додамо, що інші шість паціенток після цього наркозу потрапили в реанімацію. Одна з них кілька днів перебувала в комі.
У МОЗ України зробили заяву про перевірку серії препаратів, які могли призвести до тяжких побічних реакцій у пацієнтів, а також про їх заборону.
Мова йде про лікарський засіб Дипрофол та інші лікарські засоби, які застосовувалися в Кам'янському під час і після хірургічного втручання пацієнтам.
З метою перевірки невідповідності якості або можливої фальсифікації лікарських засобів, можливих порушень холодового ланцюга для зберігання та транспортування лікарських засобів, Держлікслужба заборонила такі серії препаратів:
Фото: скрін moz.gov.ua
Зараз в лабораторіях проводять аналіз архівних зразків виробника лікарських засобів Дипрофол та зразків, вилучених у лікарні Кам'янського.
Додамо, що після трагедії в Кам'янському поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за статтею про неналежне виконання медичними працівниками своїх обов'язків.