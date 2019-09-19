Смерть актрисы фильмов для взрослых: всплыли шокирующие детали

Джессика Джеймс погибла при странных обстоятельствах (Коллаж РБК-Украина)

Друзья актрисы рассказали, что произошло накануне ее гибели

В США обнаружили мертвой известную актрису Джессику Джеймс, которая снималась в фильмах для взрослых. Ей было всего 43 года.

Скорую в дом Джессики Джеймс вызвал друг, который заподозрил, что с актрисой случилось что-то страшное, так как она не отвечала в течении нескольких дней на его звонки. Он поехал к ней домой и обнаружил женщину в бессознательном состоянии. Медикам не удалось ее спасти. В правоохранительных органах сообщили, что смерть произошла от остановки сердца. Однако есть несколько версий, что могло вызвать сердечный приступ.

Джессика Джеймс (Фото: instagram.com/theofficialjessicajaymes)

Как сообщают западные СМИ, у Джессики Джеймс были проблемы со здоровьем и неоднократно случались судороги. В доме актрисы были найдены различные лекарства, которые выписывал ее врач по рецепту.

"За последние полгода у нее было так плохо со здоровьем, столько проблем со спиной, нервной системой, припадки. Я просто ждал. Это был вопрос времени. Она так была молода", - рассказал ее близкий друг и отметил, что Джессика Джеймс боялась умереть молодой.

Джессика Джеймс (Фото: instagram.com/theofficialjessicajaymes)

Порноактрисой Джессика Джеймс стала не сразу. Ее настоящая фамилия была – Реддинг. После того, как она получила образования, три года она работала учителем, а в 2002 году начала сниматься в фильмах для взрослых. Несколько раз она была признана самой эффектной актрисой в этом направлении. У нее было много поклонников и на ее счету было более 270 фильмов. Также она была постоянной моделью журнала Hustler.

Джессика Джеймс (Фото: instagram.com/theofficialjessicajaymes)

"У всех нас есть борьба, которую мы, к сожалению, не можем побить умственно и физически, независимо о того, что у нас бывают прекрасные моменты. Мне грустно видеть, как умирает красивая женщина, моя любовь всегда будет жить к Джесс", - написал один из ее фанатов.

Накануне своей гибели Джессика сообщила своим поклонникам, что берет небольшой отпуск и после этого она приняла участие в шоу Говарда Стерна "Дом наркологической реабилитации знаменитостей" на телеканале HBO.