Смерть актриси фільмів для дорослих: спливли шокуючі деталі

Джессіка Джеймс загинула при дивних обставинах (Колаж РБК-Україна)

Друзі актриси розповіли, що сталося напередодні її загибелі

У США виявили мертвою відому актрису Джесіку Джеймс, яка знімалася у фільмах для дорослих. Їй було всього 43 роки.

Швидку в будинок Джесіки Джеймс викликав друг, який запідозрив, що з актрисою трапилося щось страшне, бо вона не відповідала протягом кількох днів на його дзвінки. Він поїхав до неї додому і виявив жінку у непритомному стані. Медикам не вдалося її врятувати. У правоохоронних органах повідомили, що смерть сталася від зупинки серця. Однак є кілька версій, що могло викликати серцевий напад.

Джессіка Джеймс (Фото: instagram.com/theofficialjessicajaymes)

Як повідомляють західні ЗМІ, у Джесіки Джеймс були проблеми зі здоров'ям і неодноразово траплялися судоми. У будинку актриси були знайдені різні ліки, які виписував її лікар за рецептом.

"За останні півроку у неї було так погано зі здоров'ям, стільки проблем зі спиною, нервовою системою, припадки. Я просто чекав. Це було питання часу. Вона так була молода", - розповів її близький друг і зазначив, що Джессіка Джеймс боялася померти молодою.

Джессіка Джеймс (Фото: instagram.com/theofficialjessicajaymes)

Порноактрисою Джессіка Джеймс стала не відразу. Її справжнє прізвище – Реддінг. Після того, як вона отримала освіту, три роки вона працювала вчителем, а в 2002 році почала зніматися у фільмах для дорослих. Кілька разів вона була визнана найбільш ефектною актрисою в цьому напрямку. У неї було багато прихильників і на її рахунку було більше 270 фільмів. Також вона була постійною моделлю журналу Hustler.

Джессіка Джеймс (Фото: instagram.com/theofficialjessicajaymes)

"У всіх нас є боротьба, яку ми, на жаль, не можемо побити розумово і фізично, незалежно від того, що у нас бувають прекрасні моменти. Мені сумно бачити, як вмирає красива жінка, моя любов завжди буде жити до Джесс", - написав один з її фанатів.

Напередодні своєї загибелі Джессіка повідомила своїм прихильникам, що бере невелику відпустку і після цього вона взяла участь у шоу Говарда Стерна "Будинок наркологічної реабілітації знаменитостей" на телеканалі HBO.