"У директора їде дах". Школярі в Житомирі скаржаться на порушення їхніх прав: омбудсмен відреагував

У 27-у ліцеї в Житомирі стався скандал зі шкільною формою. Директорка вимагає її від дітей, хоча у 2019 році ця норма втратила чинність. Освітній омбудсмен також долучився до обговорення.

Що сталося в Житомирі

У мережі з'явилося анонімне повідомлення школярів про те, що директорка ліцею змушує їх носити шкільну форму, причому робить це досить агресивними методами та погрозами.

"Якщо дівчина прийшла з розпущеним волоссям, вона може погрожувати, що відріже коси. Ніяких прикрас ні на руках, ні на шиї, ні на вухах, тільки церковні. Ніякого макіяжу, як каже сама директорка: "Ніякої штукатурки на обличчі", - скаржаться учні.

Вони додають, що були випадки, коли зі школи вигнали двох дівчат за носіння пірсингу.

Директорка хоче, аби діти дотримувалися "ділового стилю".

"У кожного повинен бути піджак. Між штанами та взуттям не повинно бути видно ноги, колір низу - чорний чи темно-синій, зверху біла сорочка, у крайньому разі кофтинка ділового стилю. У хлопців зачіска повинна бути "мужская". Вона погрожує, якщо в хлопця каре, довге волосся тощо", - йдеться в повідомленні.

Якщо на вулиці дуже спекотно, носити шорти все одно не можна. А якщо взимку в приміщенні холодно, куртку одягати заборонено.

Учні 27-го ліцею в Житомирі скаржаться на директорку (скриншот: facebook.com/sivangor)

Реакція освітнього омбудсмена

Сергій Горбачов зазначив, що ця директорка перебуває на посаді вже 40 років, і саме це є причиною того, що вона влаштовує такі знущання дітям.

"Ця директорка влаштовує дітям справжні знущання, відбираючи у дівчат каблучки та вимагаючи перефарбовувати волосся, якщо його колір не відповідає її уявленням про "прекрасне". Хлопцям також дістається за "не той відтінок джинсів" тощо. А заборона дітям вдягатися за сезоном просто шкодить їхньому здоров'ю", - написав омбудсмен.

Він зазначив, що міська рада Житомира "взяла на себе функції Верховної Ради" та скасувала проведення конкурсів на посади керівників закладів освіти. За його словами, це відбулося ще під час пандемії. І хоча є рішення суду, яке зобов'язало міську раду усунути порушення та проводити конкурси, це рішення вперто ігнорують.

А Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у коментарі "Суспільному" заявив, що такі дії педагога можна розцінювати як булінг.

"Так, дійсно, ситуацію, яка у нас була у ліцеї №27, можна трактувати як булінг. Я фактично згоден із таким трактуванням. На сьогодні департамент освіти проводить службове розслідування по цьому факту", - сказав Сергій Сухомлин.

Чи обов'язкове носіння шкільної форми

У 2019 році Президент України скасував Указ № 417/96 "Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти"

У ньому йшлося якраз про те, що носіння шкільної форми є обов'язковим для учнів закладів загальної середньої освіти. Указ також постановляв, що Кабмін має вибрати й затвердити зразки шкільної форми.

Таким чином якщо Указ скасовано, то й шкільна форма в закладах освіти більше не обов'язкова.

Якщо у вашій школі адміністрація порушує права та продовжує наполягати на придбанні форми, варто звернутися до освітнього омбудсмена. Скаргу можна надіслати за посиланням.