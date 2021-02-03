Как сменить поставщика газа: простая пошаговая инструкция

В Украине можно сменить поставщика газа – газсбыт и выбрать для себя более выгодные условия. Любой потребитель может это сделать самостоятельно несколькими способами – онлайн или офлайн.

Как это сделать легко и быстро, рассказали на странице Кабинета Министров в Facebook. Они разместили простую пошаговую инструкцию в картинках, которая поможет пользователям сменить поставщика газа самостоятельно.

Шаг 1. Выбрать поставщика.

Для этого нужно открыть реестр лицензиатов НКРЭКУ или поискать сайты самих компаний-поставщиков газа.

Шаг 2. Подача заявки.

Это можно сделать онлайн и офлайн. Документы можно подать в отделении компании-поставщика или в отделении банков. Некоторые банки принимают документы только в отделениях, а некоторые – интернет-заявки на сайтах. Также можно подать документы онлайн непосредственно на некоторых сайтах компаний.

Список необходимых документов:

Заявка на присоединение (там должны быть указаны персональные данные, адрес, информация о жилье).

Паспорт и ИНН

Документ, который подтверждает право собственности или право на пользование жильем.

Копия последнего счета за доставку газа.

Шаг 3. Ожидание.

На проверку документов может уйти до трех недель. После этого срока ваш поставщик газа должен измениться. Старый оператор получит уведомление от нового. Стоит отметить, что старый оператор не может прекратить поставку газа до тех пор, пока новый оператор не начнет поставлять газ.

Скриншот

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