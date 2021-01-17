Когда можно не обслуживать клиента на украинском языке: юрист объяснил закон

Сфера обслуживания в Украине перешла на государственный язык (коллаж: РБК-Украина)

С 16 января сфера обслуживания в Украине полностью переходит на украинский язык общения с клиентами. Но есть и нюансы – язык обслуживания можно менять, причем он должен устраивать обе стороны общения.

Адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Николай Скворцов объяснил, в каких случаях представитель сферы обслуживания может переходить на другой язык общения согласно Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Юрист говорит, что нормативный акт предусматривает, что "по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон".

"Если исходить из буквального трактования данного положения, то инициатором перехода на другой язык должен быть именно клиент. При этом, само по себе общение клиента на отличном от украинского языке не стоит отождествлять с просьбой клиента перейти на другой язык", – объясняет Скворцов.

Но без обращения клиента с целью добиться от собеседника перехода на другой язык обслуживание необходимо продолжать на государственном. Также не стоит забывать о том, что другой язык должен быть "приемлемым" для сторон.

"Выходит, если обслуживающий персонал не владеет языком, на котором общается клиент, то такой язык нельзя назвать приемлемым для сторон, поэтому для облуживания иностранцев следует привлечь персонал без соответствующего языкового барьера", – уточнил юрист.

Отметим, что закон предусматривает штрафы в размере от 5100 до 6800 гривен. Но на первый раз нарушитель обойдется предупреждением.

Действие нормативного акта распространяется на абсолютно всю сферу обслуживания, включая образовательные услуги, медобслуживание, предоставление социальных, юридических, транспортных и других услуг.

Государственный язык также обязателен для ценников, инструкций, технических характеристик, маркировки, билетов, меню и другой документации.

Ранее юрист рассказал обо всех нюансах действия нормативного акта: максимальная сумма штрафа, кто будет контролировать выполнение закона, и как будут наказывать.

Также мы писали на какие сферы деятельности распространяется данный закон, и что грозит нарушителям.

